El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 31 de agosto El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN LUNES, 31 DE AGOSTO ¡Feliz lunes, mi gente bella! Muy buena vibra para todos ustedes en este día. Hoy les traigo un horóscopo especial… En esta ocasión les hablaré sobre la casa ideal para cada persona según su signo zodiacal. Aries: Tu hogar debe tener grandes ventanas o balcones para que entre el aire y siempre permanezca muy fresco. La verdad es que la decoración no es lo más importante para ti, tú prefieres un lugar que esté ubicado estratégicamente. Tauro: Tu hogar debe ser cómodo, seguro y debe estar ubicado en un buen vecindario que, en lo posible, esté cerca de muy buenos restaurantes. Para ti es muy importante que tu casa huela bien, así que las plantas y las flores son valiosos adornos en tu hogar. Géminis: Para ti es muy importante vivir en un barrio o vecindario donde puedas relacionarte con tus vecinos. Te importa que tu hogar tenga buenas vibraciones, aunque sea pequeño y sin lujos. Lo que estoy seguro que no te falta son aparatos electrónicos. Cáncer: La casa de tus sueños debe brindarte mucha seguridad. Tienes que sentir que tu hogar es el mejor refugio para ti y tu familia. Por eso siempre buscas que sea tranquilo y acogedor, con fotografías familiares y adornos muy bonitos. Leo: A ti te gusta lo mejor y el buen vivir, no solo en tu casa, sino también en el entorno. Por eso siempre buscarás tener espacios amplios y confortables. El lujo y la comodidad son muy importantes para ti, así que te esmerarás con la decoración de tu casa. Virgo: Necesitas higiene y orden en tu hogar y tu entorno, y si estás cerca de la naturaleza entonces es mucho mejor para ti, de lo contrario vivirías estresado y en constante tensión. En el interior todo será práctico y sencillo, para darte tranquilidad. Libra: Tu hogar ideal debe estar situado en un entorno tranquilo con calles bonitas, en donde todos se conozcan, y puedas salir y conversar amistosamente con la gente. Seguramente tu casa estará bien perfumada y contará con buena música. Escorpio: El hogar de tus deseos será aquel donde tengas a la mano recursos que necesitas para trabajar, descansar y pasar momentos placenteros. Además, vas a querer crear una atmósfera especial y misteriosa; con colores profundos y una decoración muy personal. Sagitario: Te gusta vivir cerca de centros culturales y de lugares de juegos de azar también. Además, prefieres las casas grandes, de ambientes amplios con pocos muebles, y con una terraza o balcón para observar hacia la lejanía. Entre más libre te sientes, mejor. Capricornio: Tú prefieres que tu hogar sea espacioso en un entorno tranquilo para evitar chismes de barrio. Todo en tu casa tiene que ser funcional, sencillo en cuanto a estructura, con muebles sólidos y antigüedades valiosas para resaltar la posición social. Acuario: Tú puedes vivir donde sea, te da lo mismo una mansión que una tienda de campaña con toda la tecnología. Pero lo que sí necesitas es que en el entorno funcionen muy bien los servicios públicos y tengas acceso a lugares de diversión. Piscis: Sueñas con tener tu casa en un lugar que mezcle lo romántico y lo práctico, rodeado de plantas con mucha agua, y mucha tranquilidad. Para el interior te gustan los colores pasteles suaves que te den mucha calma. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 13, 24, 33, 50, 69, 80 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

