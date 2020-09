El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 3 de septiembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido jueves, mi gente bonita! Les cuento que hoy amanecemos con un sextil entre la Luna y el planeta Saturno, lo que significa que actuarás con mucha paciencia y tranquilidad. Nada te sacará de tu centro y te dedicarás a descansar y a realizar cualquier actividad que te genere absoluta paz. Por otra parte, a nivel íntimo te recomiendo que no siempre te dejes dominar por la razón, recuerda que las expresiones de afecto espontáneas, también pueden ayudar a cultivar una relación fuerte y estable. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “MI VIDA SE LLENA DE PAZ Y TRANQUILIDAD” Si hoy, 3 de septiembre, estás de cumpleaños… En este año comenzarás nuevos emprendimientos que podrás concretarlos si trabajas duramente en ellos. Tienes que fijarte más en el futuro y menos en el pasado, el éxito te está esperando. La Copa de la Suerte: 1, 29, 40, 53, 62, 77 Aries: Ahora crecerá tu ambición y tus acciones te llevarán a ser más independiente. En este momento estás impulsivo y te será difícil cumplir las reglas, por eso mi recomendación es que uses esta energía para lograr todo lo que deseas. Tauro: A partir de hoy te abrirás paso hacia el futuro, tu imaginación estará muy creativa y podrás concretar nuevos proyectos. Será un excelente momento para preguntarte qué es lo que más anhelas en tu vida y trabajar por ello. Géminis: Tendrás que pedir lo que te corresponde y exigir tus derechos. Óyeme bien, con tu verdad lograrás lo que te propongas y aquello que bloquea tu progreso se alejará para siempre. No te arrepientas de nada, de todo lo pasado se aprende. Cáncer: Por fin recibirás la recompensa por tus esfuerzos y nadie podrá quitarte lo que el cosmos te tiene reservado. Sigue defendiendo tus ideales y convicciones porque eso te ha ayudado a recibir el éxito que estabas esperando. Leo: Si estás trabajando, querrás sobresalir y hacerte notar, pero sentirte bien es lo primero, así que vigila tu alimentación y tus horas de descanso para cuidar tu energía. No estás solo, los que te quieren te apoyarán siempre. Virgo: Sentirte bien espiritualmente será uno de los elementos más importantes para ti a la hora de elegir a tu pareja o permanecer con ella. Ahora mismo tu capacidad para amar y ser amado no tiene límites, así que escoge a la persona correcta. Libra: Será momento de diferenciar cuáles son tus responsabilidades y cuáles no, porque de lo contrario terminarás cargado de compromisos. Pensarás en aquello que dejaste a medias por falta de entusiasmo y trabajarás en concluirlo. Además, recibirás apoyo de tu familia. Escorpio: Tendrás que ser prudente en asuntos relacionados con el amor. No te aceleres con una relación que podría provocarte una decepción, tú sabes de qué te hablo. Espera que vengan a donde ti y fíjate bien en los gestos que tienen contigo. Si vale la pena, lo sabrás en tu corazón. Sagitario: Si estás manejando negocios relacionado con el público, pronto comenzarán a darte beneficios y ganancias, a no ser que sean necesarias algunas modificaciones. Tú sabes muy bien de qué te estoy hablando. Capricornio: Tu sinceridad te servirá para aclarar dudas sobre un tema del hogar. Si lo haces te sentirás liberado de un peso que tienes que sacarte de adentro. Cuanto antes se aclaren las cosas con tu familia, mejor será para todos. Puede que ellos no estén contigo, pero necesitan tu atención. Acuario: Las tensiones que tienes en tu lugar de trabajo podrían ocasionarte un desgaste físico y emocional. Separa tiempo para ti y busca momento en los que puedas relajarte y descansar. El desafío para ti será tomar las cosas con calma. Tu mente te lo agradecerá. Piscis: La rutina se hará pesada de soportar y tendrás que sacar un espacio para ponerte en contacto directo con la naturaleza porque el aire puro te hará falta. Trata de hacer otras cosas y disfruta de todo lo que el cosmos pone a tus pies.

