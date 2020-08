El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 29 de agosto El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido sábado, mi gente! Este día llegó influenciado por la conjunción de la luna con el planeta Neptuno. Este aspecto estimula en ti la fantasía, la ensoñación, la creatividad y la inspiración y, sobre todo, es excelente para los artistas. Si te gusta el arte o tienes algún talento musical, hoy es un buen momento para dejar fluir tu genialidad e inspirarte. También ayudarás a todo aquel que esté pasando por un momento difícil y no podrás evitar que se te arrugue el corazón. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “SOY UN SER COMPASIVO Y AYUDO A LOS DEMÁS” Si hoy, 29 de agosto, estás de cumpleaños… Hoy empiezas a cambiar tus prioridades. Te fijarás más en tratar de conocerte a ti mismo a fondo, y sacar a relucir todas las cualidades que posees. Con tu encanto y magnetismo personal lograrás muchas cosas. La Copa de la Suerte: 2, 20, 31, 54, 71, 94 Aries: Se aproximan momentos tormentosos en lo sentimental. Las cosas en la pareja se tornarán difíciles de llevar, pero todo tiene solución. Intenta mantener tu distancia para evitar conflictos y evitar confusiones. Si estás soltero, entonces habrá mucha armonía en tu vida. Tauro: El aburrimiento y la rutina comienzan a afectar negativamente tu vida. Tienes que hacer algo que te cause placer y bienestar. Usa tu tiempo libre para replantearte ciertos hábitos que tienes. Trata de modificarlos. Géminis: Tienes que pensar cómo recuperar la magia que reinaba con tu amorcito. Emplea cada recurso a tu alcance para mostrarle a tu pareja cuánto la amas. Y si estás en proceso de conquista, aférrate a la verdad y sé transparente. Cáncer: Estás buscando un hermoso accesorio para embellecer tu hogar. Tendrás buena suerte para encontrarlo, pero no derroches. También te recomiendo que pongas flores y música alegre para que la energía fluya mejor. Leo: Tu indiferencia para con los sentimientos de los demás puede llevarte hacia la soledad. Tienes que reflexionar y mostrarte como realmente eres, nadie te lastimará, ni se aprovecharán de ti. Estás advertido, ya lo sabes. Virgo: Contarás con un sentido muy desarrollado para la elección de las inversiones y negocios. Aprovecha este golpe de buena suerte. Tus capacidades brillantes te ayudarán a no equivocarte, y que todo resulte como debe ser. Libra: Si no tienes pareja, habrá alguien atractivo que te observa desde hace tiempo. Solo es cuestión de abrir los ojos, darte cuenta de quién se trata, y no dejar pasar esta oportunidad. Puede ser el amor de tu vida. Escorpio: Se vienen las recompensas por tus buenas acciones. Prepárate para disfrutar del fruto de tu esfuerzo. Ya encontrarás la solución a los inconvenientes vividos en el pasado. Las heridas se cierran, y los malestares desaparecen. Sagitario: No puedes dedicarte permanentemente a una vida de jaleos y distracciones. Procura sentar tu cabeza, y aprende a ser responsable. Piensa bien qué es lo que quieres para tu futuro, y lucha por conseguirlo. ¡Anda ya! Capricornio: No dejes los detalles pequeños de tu trabajo en manos de terceros, tienes que fijarte quien está capacitado para que le puedas delegar tareas. Trata de encargarte personalmente, porque puede costarte un disgusto. Acuario: Si tienes pensado hacer un viaje, organízate bien antes de emprenderlo y ten todas las medidas de precaución. Si eres cuidadoso entonces podrás llegar a tu destino de la mejor manera y disfrutar de esas personas que hace tiempo no veías. Piscis: Estás pasando por un mal momento. Esa relación ya no es conveniente para ti, ni en lo físico ni en lo emocional. En vez de felicidad, te causa presiones y discusiones por cualquier motivo. Piensa en tu futuro.

