El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 28 de agosto El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Feliz y bendecido viernes, mi gente bonita. Les cuento que para este fin de semana tendremos la fuerte influencia de la luna en el signo de Capricornio, así que estarás muy concentrado en todas las actividades prácticas que te permitan alcanzar cada uno de tus objetivos. Harás una revisión exhaustiva de tus inversiones y los movimientos más recientes de tus finanzas, para no pasar por alto ningún detalle y tener el control de todo. Tus esfuerzos serán muy bien recompensados. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ORGANIZO TODOS LOS ASPECTOS DE MI VIDA" Si hoy, 28 de agosto, estás de cumpleaños… En el año que comienzas obtendrás mucha suerte en cuanto a tu costado monetario. La prosperidad está en camino, espero que sepas como aprovecharla. Plantéate nuevamente tus metas y como llegar a concretarlas. La Copa de la Suerte: 5, 29, 36, 59, 75, 87 Aries: Ten cuidado con las reacciones impulsivas durante el fin de semana. Explotarás con mucha facilidad y podrías lastimar a alguien. Hay errores que se pueden perdonar, pero dejan heridas profundas. No te conviertas en el verdugo. Ve lo que te digo. Tauro: Cualquier plan que realices para salir de la rutina durante el fin de semana te resultará placentero. Sentirás la necesidad de desconectarte de todo lo que te rodea, incluso si tienes pareja le pedirás un espacio solo para ti porque te lo mereces. Géminis: Este fin de semana te concentrarás en tu flujo de caja y en todas las acciones que tendrás que tomar para aumentar tus ingresos de dinero. Necesitarás utilizar medios más modernos. Piensa en invertir en publicidad, nuevos medios digitales y estrategias de comunicación. Cáncer: Por estos días tienes pendiente un examen, ya sea de admisión, prueba psicotécnica, valoración médica o incluso una entrevista para aplicar un nuevo trabajo. Puedes estar tranquilo porque los astros beneficiarán tu capacidad para obtener excelentes resultados. Leo: Este fin de semana tus sentimientos estarán revueltos y te sentirás triste y con algo de desilusión. Durante estos días es muy importante que resaltes los aspectos positivos de todo lo que ha ocurrido. Sé que tu orgullo ha sido herido, pero hay cosas peores en este mundo. Recuérdalo. Virgo: La mejor forma de calmar las tensiones durante este fin de semana es haciendo deporte o cualquier actividad física. Verás que liberar endorfinas te dejará con una sensación única. Otra opción es salir a trotar un poco. Quedarás como nuevo. Libra: Estás adoptando una forma de ser y actuar muy pedante que te traerá problemas durante el fin de semana. Algunas personas cercanas solo guardarán silencio y tragarán en seco, pero hay otras que te van a decir tres verdades en la cara y te harán caer en tu error. Evita llegar a ese punto. Escorpio: En general, habrá buenos augurios para las alianzas relacionadas con el asunto laboral y con el placer durante el fin de semana. Si tienes algo planeado, relájate porque disfrutarás de cada momento y enriquecerás tus conocimientos culturales. ¡Aprovecha estas bendiciones del universo! Sagitario: Tal vez surjan algunos imprevistos que tendrás que solucionar, pero trata de pensar con detenimiento y actuar moderadamente. Ahora serás más consciente de los cambios a los que tienes que adaptarte en la vida y disfrutarás de los frutos de tu trabajo duro. Capricornio: Este fin de semana siéntate para hablar y llegar a un acuerdo, o por lo menos, para aclarar la situación con esa persona que es bien importante para ti. Cuando hay mentiras de por medio, sé que puede ser muy difícil perdonar de corazón, pero date la oportunidad de escuchar sus razones. Acuario: Este fin de semana trata de relajarte y revisar al detalle esa solicitud importante que tienes que hacer. Aprovecha el tiempo libre para verificar cada trámite, papel o certificado que debes tener a la mano y lograr que todo salga como esperas. Tú sabes de lo que te hablo. Piscis: Estate atento porque estás a punto de vivir una gran historia amorosa o reforzar tu relación, si ya tienes pareja. El amor se hará presente durante el fin de semana y podrás dar grandes pasos, casi sin darte cuenta. Cuando se trata de la persona adecuada todo fluye naturalmente.

