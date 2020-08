El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 26 de agosto El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Llegó el ombliguito de la semana, mi gente linda! Hoy me siento muy feliz de contarles que para este día contamos con la fuerte influencia del sextil de la Luna con el planeta Júpiter, lo que significa que te irá muy bien a nivel social porque tendrás éxito en tus relaciones con los demás. A nivel de hogar también hallarás un espacio para compartir en familia e intercambiar información de interés común. Aprovecha este día para descansar y pasar un buen rato con quienes son importantes para ti. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ME DEDICO A LAS PERSONAS QUE SON IMPORTANTES PARA MÍ” Si hoy, 26 de julio, estás de cumpleaños… El plano afectivo cambia rotundamente. Atrás quedó la poca suerte. En este año, el futuro viene cargado de felicidad y amor para tu vida. Tendrás la ayuda del cosmos para que no tropieces con las piedras del camino. La Copa de la Suerte: 16, 26, 33, 53, 72, 83 Aries: Ahora tú serás la fuente de inspiración para alguien muy especial. Si estás en busca de un verdadero amor, tendrás posibilidades de encontrarlo pronto. Recuerda siempre que debes abrir tu corazón y dejar que todo fluya naturalmente. Tauro: Preserva tu privacidad dentro del hogar cuidando aquello que tú sabes, pero también aprovecha para estrechar los lazos con tus familiares. Yo sé que han existido discusiones, pero solo son malos entendidos, ya todo se arreglará, no te preocupes. Géminis: Hoy será un día perfecto para aclarar algunos asuntos con la gente de tu entorno, recuerda que hablando se entiende la gente. Quiero que soluciones ese tema pendiente, que te tiene la cabeza ocupada y si debes pedir disculpas, hazlo sin miedo. Cáncer: Ahora te relacionarás con personas que viven distintas experiencias a las tuyas, pero cuida tu apariencia para impactar en los demás. También se aproxima una etapa de cambios de grupos sociales y así vivirás gratos momentos. Leo: Tu presencia brillará por sí sola y te destacarás en cualquier lugar que te encuentres. También podrás encarar emprendimientos en conjunto, porque estarán dadas todas las condiciones necesarias. Haz uso de tu atractivo y deja que el Cosmos te ayude. Virgo: Protégete de las energías del entorno, sobre todo, cuando te tropieces con personas de vibración negativa. Tú tienes el cuidado de las estrellas a tu disposición, así que permanecerás unido a quien te ama y da todo por ti. Ya sea que se trate de algún familiar, amigo, pareja o persona cercana. Libra: Organizarás reuniones para tener contacto con tus amigos verdaderos y enmendar algunas faltas que cometiste. Recuerda que nunca es tarde para pedir disculpas. Deja en el pasado lo que no te sirve, es momento de sanar rencores. Escorpio: Yo sé que te encuentras obsesionado por tus tareas en el trabajo, pero, por favor, delega algunas actividades, tú no puedes con todo. Será tu momento perfecto para equilibrar tu tiempo y abrirle un espacio a tus seres queridos, que ya están reclamando tu presencia. Sagitario: Te dejarás guiar por tus pensamientos positivos porque te llevarán por un buen sendero. También tendrás un toque de buena suerte si eliges recorrer un camino sin equivocaciones. Escucha tu voz interior y te guiará hacia la fortuna. Capricornio: No es bueno estar solo, así que deja que alguien cercano a ti pueda apoyarte en este momento de dificultad. No te servirá de nada quedarte anclado a los problemas del pasado. Es momento de superar todas esas situaciones y seguir adelante. Acuario: Préstales más atención a tus responsabilidades profesionales porque siento que estás muy relajado en el área laboral. Tus actividades de ocio son importantes, pero recuerda que siempre debes hallar un equilibrio para no verte perjudicado. Piscis: Tienes que cuidar mucho más tu salud. Te conviene suspender por ahora los proyectos más complejos, esos que te demandan mucha energía y tiempo. Ocúpate más del cuidado personal y ya luego retoma cuando estés recargado.

Close Share options

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 26 de agosto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.