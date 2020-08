El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 24 de agosto El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso mi gente, feliz inicio de semana! Por ahí dicen que “para los gustos los colores” por eso hoy te hablaré un poco del tipo de ropa que le gusta usar a cada signo… ¿Con qué te sientes cómodo? ¡Aquí te lo digo! Aries: Tú prefieres las prendas deportivas con colores vivos y sin adornos. Que sea cómoda y práctica, pero de una excelente calidad. Tu color preferido es el rojo y los tonos pasteles, y siempre compras tus prendas siguiendo tus impulsos. Tauro: A la hora de elegir tu vestuario, la sencillez y el sentido práctico prevalecen, es por eso que tu guardarropa se distingue por su cantidad y no por su variedad. Prefieres los tejidos naturales de colores intensos. Además, te gusta adornarte con joyas. Géminis: El contenido de tu closet es tan cambiante como tu personalidad. Puedes usar desde lo más sencillo hasta lo más extravagante. Tu estilo es juvenil, de colores alegres, pero no extravagantes, y que te permita libertad de movimientos. Cáncer: Prefieres el estilo clásico con algunos detalles románticos, y siempre muy pulcro. Además, te gustan las texturas sensuales y de colores claros. Y, por lo general, no destinas mucho dinero para comprar ropa, porque tienes ingenio para combinar tus prendas. Leo: Ya sea que vayas de gala o de sport, tú siempre estás impecable. Destinas una cantidad importante de dinero para renovar tu vestuario, porque eres amante de las prendas caras. Dentro de la moda, eliges lo mejor y lo más bello. Virgo: A ti te gusta vestir muy bien, con pulcritud y buen gusto. Sabes combinar tonos y texturas con gran acierto y, aunque no eres muy variado ni destinas gran cantidad de dinero a tu guardarropa, siempre luces de forma impecable. Libra: Eres uno de los más elegantes, por eso tu closet es variado y de muy buena calidad, y no escatimas dinero a la hora de comprar. Siempre luces lo más apropiado, aunque para decidirte pasas horas de prueba frente al espejo. Escorpio: Tu magnetismo se refleja en tu vestuario. Además, tus colores preferidos son oscuros, especialmente el negro y el rojo profundo, las telas suaves como el terciopelo y el cuero. Cuando sales te envuelves en una ola de misterio y compras lo que te cautiva. Sagitario: Para ti lo más importante es estar cómodo, con prendas sueltas que te permitan libertad de movimientos, al igual que el calzado. No obedeces las normas de la moda y prefieres las texturas naturales de colores azules o verdes. Capricornio: Tú eres práctico y conservador, y tienes mucho ingenio para lucir bien con pocos recursos. En tu vestuario tienes ropa con la etiqueta de la casa de modas más cara, pero comprada en una liquidación. Vistes de color oscuro y con sobriedad. Acuario: Siempre estás a la moda y te resulta fácil lograr un efecto extravagante. Empleas todos los colores, te las ingenias para estar a la vanguardia y no necesitas invertir demasiado dinero. Por cierto, siempre usas las más raras combinaciones. Piscis: Tú te vistes según la ocasión y el dinero que dispones, aunque siempre tiendes a gastar de más. Adoras las texturas aterciopeladas, las faldas vaporosas, las blusas con volados y de tono pastel. Si eres hombre, prefieres la informalidad. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 3, 19, 22, 43, 57, 64 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

