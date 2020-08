El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 23 de agosto El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso mi gente bella, feliz y bendecido domingo para todos. Les cuento que hoy amanecemos con la energía de Mercurio que se encuentra en el signo de Virgo. Esto significa que tienes la bendición de los astros para embarcarte en cualquier proyecto profesional, especialmente si es muy exigente. Ahora tendrás una percepción más realista de las cosas y te irá muy bien investigando acerca de los temas que te interesan y que pueden ayudarte a prosperar a nivel laboral. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “BUSCO MI PROSPERIDAD A NIVEL LABORAL” Si hoy, 23 de agosto, estás de cumpleaños… Se aproxima una linda etapa. Si estás en pareja llegó el momento de consolidar la unión o replantearte la relación, y si te encuentras solo, estaría la posibilidad de que encuentres al amor de tu vida. La Copa de la Suerte: 15, 22, 35, 46, 67, 94 Aries: Querrás conocer personas diferentes ampliando tu grupo de amistades. Tendrás oportunidades de viajar a otros lugares muy exóticos. Si tienes hermanos, se activa la relación limando asperezas antiguas. Tauro: El hogar será el tema del día. Estrecharás los lazos familiares. Buscarás la manera de convencer a los demás de que tu forma de hacer las cosas es la mejor. Sabrán escucharte y tomar en cuenta todo lo que les digas. Géminis: Si has sido honesto en tus acciones, tendrás la recompensa merecida. El dinero que ya has perdido, lo recuperarás cuando pongas la atención en otros temas. Las finanzas se irán afianzando prontamente. Cáncer: Este es un gran momento para ti si sabes cómo aprovecharlo. Te auguro cambios favorables en la dirección de tus asuntos personales. Aprovecha estos días para destacarte en lo que haces. Tuyo será el triunfo. Leo: Una salida inesperada te unirá con aquellos que deseas ver. Si te reúnes con tus buenos amigos, todo te resultará de maravilla el resto del día. Dedícate a lo importante: agradecer la amistad de las personas que te rodean. Virgo: Te conectarás con lo espiritual y eso te hará sentir mucha paz. Entenderás el porqué de las cosas que te han sucedido y te verás recompensado por lo pasado. Sigue por este camino, no lo dudes, es el correcto. Libra: Los astros te favorecen para iniciar una nueva búsqueda de trabajo, si prestas atención ninguna oportunidad se te pasará por alto. Muévete de una vez y acciona, porque eres tú quien debe ponerse en marcha. Escorpio: Novedades vas a tener, y son muy buenas, te lo aseguro. Tendrás oportunidades fabulosas con personas en el extranjero, así que ponte contento. Si te preocupas por cosas sin importancia perderás el tiempo, despiértate. Sagitario: Si te sientes un tanto confundido, relájate un poco y piensa en lo que vas a hacer. Cuida tus cambios de humor porque te hacen actuar de una forma rara. Las luchas de poder no te llevarán a nada agradable. Sé tolerante. Capricornio: Buscas demostrar tus capacidades, fortaleciendo tu autoestima, pero tienes que trabajar la seguridad en ti mismo y así las cosas te resultarán más fáciles. Recuerda que debes dialogar con tu ser querido, así que no aplaces esa conversación. Acuario: Las puertas de la buena suerte y del amor se han abierto para ti. Prepárate a celebrar porque algo nuevo e interesante sucederá en tu vida. Las estrellas te benefician con algo que hace tiempo vienes esperando. Piscis: Controla mejor tu carácter algo explosivo y cuida de tu salud porque el cuerpo te puede pasar una factura con malestares innecesarios. Vigila de cerca cualquier síntoma en tu estómago. Relaja tus nervios y así nada pasará.

