El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 22 de agosto

¡Feliz y bendecido sábado, mi gente bella! Hoy vengo a contarles que debemos ser cuidadosos con las energías de este día porque tenemos a la Luna en oposición con el planeta Urano y podrías tener un alto nivel de estrés emocional. Existe el riesgo de que mezcles problemas del trabajo y de tu hogar, haciendo que todo termine peor. Mi recomendación es que intentes mantener la calma, no cedas ante la presión y tampoco te adelantes a los hechos. Recuerda que todo tiene solución y lo mejor es pensar con cabeza fría. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "HOY ES UN DÍA PARA TRANQUILIZAR LA MENTE Y EL CORAZÓN" Si hoy, 22 de agosto, estás de cumpleaños… La energía que te brinda este nuevo año de vida te ayudará a cumplir los objetivos que te has impuesto. Te apoyará mucho la gente que tienes a tu alrededor para que concretes tus proyectos. Déjalos participar! La Copa de la Suerte: 3, 17, 31, 58, 62, 76 Aries: Revisarás tus aspiraciones espirituales, porque cambiarán. Atraerás a quienes te ayuden a cumplir tus deseos, pero no los manipules. Puedes llegar a ser tú quien sea manejado por otro, sin que te des cuenta. Tauro: Elige bien a quienes te acompañan. Los enemigos ocultos pueden ser poderosos, porque no te mostrarán su verdadera cara. Tienes que estar atento, porque la venda de tus ojos se caerá más tarde de lo que te conviene. Géminis: En lo profesional tienes que estar atento, porque alguien está tentado a quitarte el puesto. Hay posibilidad de fraude y decepciones, cuídate de los deshonestos. Te conviene realizar yoga, practicar danza o canto. Cáncer: Tienes que estar atento ante posibles complicaciones legales o durante los viajes. Si aumenta tu ansiedad, cultiva tu espíritu. Desarrollarás las facultades espirituales, así como presentimientos y profecías intuitivamente. Leo: Cuídate de engaños sentimentales o de negocios, será bueno que tengas a quien pedirle consejos en cuanto a las decisiones que debas tomar. Si inicias una relación amorosa, tardarás en conocer su verdadera personalidad. Virgo: Si investigas en lo oculto o si vas a iniciar una terapia, este tiempo será muy favorable para ti. También debes cuidarte de fraudes por parte de tu pareja o de tu socio. Los asuntos financieros pueden traerte problemas. Libra: Cuídate de las mentiras románticas, porque estarás predispuesto a engañar y ser engañado. No es una época para los juegos de azar. Puede ser favorable que te relaciones con alguien de naturaleza espiritual avanzada. Escorpio: Si eres empleado, ten cuidado con las estafas, porque los tránsitos astrales de este día pueden estar anunciando disgustos y pérdidas. Tu vitalidad y tu capacidad de análisis se verán disminuidas, tienes que tener paciencia. Sagitario: Habrá algunos retrasos en un pedido que vienes esperando desde hace días y ya esto te está colmando la paciencia. Será importante que te calmes y esperes lo poco, para que puedas disfrutar cuando lo tengas en manos. Capricornio: Te faltará sentido práctico. Habrá un amor por el arte y la música, un deseo por el lujo y de cualquier cosa que le dé poder y tono a la vida. Cuidado con las indiscreciones, te pueden traer graves consecuencias. Acuario: Habrá una atmósfera espiritual en el hogar, con buenas condiciones para el crecimiento del alma. Cuídate de no asumir el papel de víctima, lagrimeando por los rincones. Revisa las cañerías de agua y de gas. Piscis: Te costará manejar tu economía. Te aconsejo que te organices y no hagas gastos innecesarios, porque te quedarás sin recursos. Obtendrás ganancias mediante actividades en las cuales el agua forma una parte importante.

