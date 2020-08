El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 20 de agosto Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido día para todos, mi gente bonita! Les cuento que hoy iniciamos este jueves con la fuerte influencia de la Luna que entra al signo de Virgo en su casa 11. Este sector representa todo aquello que haces para obtener fortuna y buena suerte en tu vida, así que serás muy cuidadoso con las acciones que tienes en tu trabajo e incluso con quienes te relacionas. Tu propósito será hacer alianzas con personas que te puedan aportar a tu crecimiento personal y profesional. No está para nada mal que pienses en tu evolución y desenvolvimiento. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “APROVECHO QUE LA SUERTE Y LA FORTUNA ESTÁN DE MI LADO”. Si hoy, 20 de agosto, estás de cumpleaños… Ponte como meta de este ciclo escuchar con el corazón lo que el cosmos tiene para ti. Tienes que dejarte llevar por las experiencias que la vida te ofrece. La suerte te acompañará si escuchas mi mensaje. La Copa de la Suerte: 4, 16, 34, 47, 61, 79 Aries: Esos problemas de dinero que tienes se resolverán con la ayuda de personas que no te esperabas que respondan por ti. Elimina de tu corazón las actitudes negativas y el pesimismo que no te favorecen en lo más mínimo. ¡Y ábrete al progreso! Tauro: Si necesitas contratar a una nueva ama de llaves, niñera, jardinero o cualquier otra persona para que te colabore en tu casa, hoy podrás encontrar a alguien indicado y concretar un negocio que será muy bueno para ti. Recuerda confiar en tu intuición. Géminis: Mi consejo es que hoy te rodees de buena gente y te quedes en la intimidad de tu hogar, porque así te darás cuenta por un problemita que surja, quien vale la pena. Haz un balance de lo que has hecho, para implementar cambios y sentirte pleno. Cáncer: Si últimamente te has sentido invisible, a partir de hoy comenzarás a refrescar tu apariencia. Tu primera decisión será cortarte el cabello o si eres mujer, estarás interesada en cambiarte el color para verte completamente diferente. Los cambios fortalecerán tu autoestima. Leo: Hoy será un día de mucha suerte para ti. Si quieres comprar un boleto de lotería y rasgarlo, no lo pienses dos veces porque los astros estarán de tu lado. Anímate a disfrutar de la fortuna que el Cosmos te tiene preparada. Hazlo con moderación y sin avaricia. Virgo: Hoy tendrás que priorizar tus obligaciones porque muchos de tus asuntos se están acumulando y las cosas podrían salirse de tus manos. La fe en lo divino te hará tomar conciencia de tu misión en este sendero que te ha tocado transitar. Analizarás muy bien tus acciones y pensamientos. Libra: Ten mucho cuidado si de repente te ves dependiendo de una sustancia en particular porque eso podría afectar tu salud. Lo que comienza jugando, puede terminar gustando y siendo muy perjudicial para ti. Si necesitas ayuda profesional, no dudes en pedirla. Estás a tiempo. Escorpio: Hoy te cuidarás de discutir porque seguramente dirás lo que no deseas. Si estás buscando el amor, sentirás que está cerca, justo allí donde no lo ves. Y si estas en pareja, es momento de abrirse al diálogo y solucionar algunas asperezas. Sagitario: Necesitarás reponer energías físicas y emocionales. Hoy es un excelente día para hacer un alto en tus obligaciones y ocuparte de ti, si no empezarás a sentir molestias en tu cuerpo y un desorden en tus sentimientos muy difícil de controlar. ¡Quiérete un poco más! Capricornio: Un cambio a un apartamento o casa más grande estará en tus planes a partir de hoy. Has estado viendo grandes avances en tu economía que te permitirán hacer cambios en tu estilo de vida. Te vendría bien una asesoría con un profesional de confianza que te ayude a escoger la mejor opción. Acuario: Tus amigos y nuevos conocidos tendrán un papel importante que desempeñar en tu vida ahora porque te ofrecerán beneficios que no imaginabas. Recibirás invitaciones a participar de varios eventos virtuales porque valoran tus conocimientos y creatividad. Piscis: Abre tu corazón a la felicidad y acostúmbrate a comunicarte con quienes amas, cuando existe una falta de diálogo empiezan los malos entendidos y como consecuencia los conflictos. Hoy será un excelente día para acercarte a quienes te han dado su confianza.

