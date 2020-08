El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 19 de agosto El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Llegó el ombliguito de la semana, mi gente bella! Las energías de hoy están marcadas por la influencia de la luna que está formando un semisextil con Venus y te llevará a tener mucho éxito en cualquier actividad física, artística o cultural que realices. También tendrás un excelente temperamento que te ayudará a relacionarte activamente con los demás. Aprovecha este día para conectarte con aquellos que hace rato no ves. Te vendría bien ponerte al día de todas las cosas que han vivido tus seres queridos y alegrarte por sus triunfos y logros más recientes. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ACTIVO MIS CUALIDADES ARTÍSTICAS Y EXPRESIVAS” Si hoy, 19 de agosto, estás de cumpleaños… A partir de hoy te darás cuenta del todo el potencial creativo que posees, y serás muy elogiado por las grandes cosas que harás con ello. La dirección de tu vida dará un giro de una manera abrupta, pero maravillosamente positiva. La Copa de la Suerte: 2, 18, 32, 49, 63, 77 Aries: Necesitarás ser muy precavido porque los astros te darán la tendencia a gastar tu dinero de más en cosas que no necesitas. Piensa en ser más moderado para que no tengas que sufrir de escasez en el futuro cercano. Ese el consejo que te doy. Tauro: Hoy tu mente estará poco motivada, te sentirás pesado, con mucha flojera y con el deseo de estar todo el día acostado. Esto es una señal de tu cuerpo diciéndote que necesita un buen descanso. Quizá hoy no puedas dárselo, pero prográmate para el fin de semana. Géminis: Hoy tendrás que hacer el ejercicio de perdonar. No sigas cultivando tanto odio en tu interior, lo que pasó, pasó. Estás terminando con una relación por un simple apego material ¡El dinero no lo es todo! Piensa con el corazón y verás como todo mejorará para ti. Cáncer: Las heridas recientes de tu corazón te han estado doliendo mucho, pero hoy vivirás una situación e incluso conocerás a una persona que te guiará en el proceso de sanación. Yo te quiero recomendar que no estés comentando de más tus intimidades, sé muy discreto. Leo: Tu vida está a punto de volverse muy emocionante debido a una oportunidad completamente inesperada que quieres mucho y tú sabes perfectamente de qué te estoy hablando ¿cierto que sí? Estoy seguro de que te llegó a la mente, apenas lo dije. ¡Prepárate porque viene lo bueno! Virgo: Hoy te vas a relacionar con personal médico o un especialista que te va a ayudar a sentirte mejor y curar esas dolencias que te vienen afectando. También podría tratarse de apoyar a un amigo que necesite de un apoyo para superar una enfermedad que está enfrentando. Libra: Tus relaciones sentimentales se suavizarán si muestras más comprensión por los demás, así que deja salir a tu ser auténtico para que todos conozcan lo tierno que eres. Si aflojas tus exigencias podrás sentirte mucho mejor en tus relaciones con los demás. Escorpio: Si ya tienes a tu amorcito, aprenderás a vivir la pasión de una forma diferente, gracias a las lecciones aprendidas. Si todavía te encuentras sin compañía te aconsejo que intentes dedicar tiempo a tus actividades personales. Mereces consentirte. Sagitario: Tu salud te reclama y tu físico te está enviando señales para que te cuides más, pues el estrés es la causa. Hoy serán necesarias unas horas más de descanso y una buena alimentación natural. De esa forma podrás tener las energías para hacer lo que te propongas. Capricornio: El amor llamará a tu corazón y saldrás a la conquista. Presta atención a tu alrededor porque hay alguien que te espera hace tiempo. Y si ya estás acompañado, se fortalecerá la pareja con vistas a un futuro juntos. ¿Asumirás ese compromiso? Acuario: Si debes tomar medicamentos, tendrás que preguntarle a tu médico sobre los posibles efectos secundarios o reacciones alérgicas. Sería prudente tener mucho cuidado con lo que usas para sentirte mejor, incluso si normalmente no eres alérgico a nada. Piscis: Hoy tendrás que poner en acción esa firmeza que te caracteriza frente a la vida porque la necesitarás. Tomarás decisiones con seguridad y confianza que se verán reflejadas en los resultados de tus proyectos. No le cuentes tus planes a nadie, por ahora, deja que el éxito haga el ruido.

