El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 16 de agosto

¡Feliz y bendecido domingo, mi gente bella! Les quiero contar que hoy amanecemos con la luna en oposición con Neptuno. Te recomiendo que durante este día intentes no tomar decisiones en relación a tu vida amorosa porque es posible que quieras construir un hogar dentro de un castillo de naipes. Date la oportunidad de reflexionar un poco más acerca de la forma en como llevas tus relaciones personales, no solo con tu pareja, si la tienes, sino también con tus seres queridos. Asegúrate que estés construyendo lazos sólidos que no se van a romper de la noche a la mañana. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "REFLEXIONO Y PRIORIZO MIS RELACIONES AFECTIVAS" Si hoy, 16 de agosto, estás de cumpleaños… Uno de tus objetivos será hacer mejoras en tu casa durante este nuevo ciclo. Proteger a quienes más quieres será tu desafío. Podrás cumplirlo satisfactoriamente, porque sabes muy bien de qué manera hacerlo. La Copa de la Suerte: 15, 29, 35, 51, 73, 95 Aries: Este es el momento preciso para pensar en lo que realmente deseas para ti. Vivirás cambios internos y profundos, que modificarán tu estilo de vida o tu relación con los demás. En lo intuitivo, también serás más agudo. Tauro: Buscarás que te ayuden y que te aconsejen en un emprendimiento personal y necesitarás la colaboración de los demás para que se cumpla este hermoso proyecto. Te hará bien sentirte independiente. ¡Adelante! Géminis: En la salud, revisa los hábitos alimentarios y descansa más. No tienes que preocuparte por alguna dolencia, sobre todo en la musculatura, porque todo eso es producto del estrés. En lo cotidiano, tienes que organizarte para no gastar energías de más. Cáncer: El amor te tiene muy distraído. Últimamente los temas del corazón están en un primer plano porque los estás viviendo intensamente. Sentirás una atracción hacia alguien en particular y tendrás la necesidad de llamar la atención y seducir. Leo: Encontrarás un sentimiento de paz en tu hogar, allí es en donde te refugias cuando un problema te tiene a mal traer. Establecerás relaciones que te brinden apoyo y protección en la intimidad. Tómate todo con calma. Virgo: Comunícate, estudia y lee porque tu sed de conocimientos estará activa en este periodo. Aprovecha para educarte y crecer en lo personal. También se agilizará tu actividad mental, movimiento y viajes cortos. Te vendría bien un descanso. Libra: Buscas seguridad material y concretarás tus objetivos económicos en un periodo corto, ve despacio que será un éxito seguro. Te centrarás en ideas que generan dinero y aumenten tus finanzas, pero no te sobre exijas. Escorpio: Es una época en que las estrellas te iluminan el alma y eso se trasluce a los que te rodean. Te mostrarás tal cual eres, actuando solo y con independencia. Te dedicarás a ti mismo para destacarte entre todos. ¡Sonríe más! Sagitario: Se ha despertado tu curiosidad en cuanto a las culturas religiosas que desconocías hasta ahora. Será bueno para ti investigar en soledad sobre temas espirituales, o preparar un proyecto para concretarlo más adelante. Capricornio: Los amigos de la infancia siempre permanecerán a tu lado. Participarás con entusiasmo de grupos de estudio y de trabajo. Necesitas establecer lazos reales y vas a encontrar gente que comparta tus proyectos e ideales. Acuario: Tu meta será darte a conocer en el plano profesional, haciendo todo lo posible para resaltar entre tus colegas. Tus decisiones, profesionales y familiares, tendrán consecuencias importantes en el futuro. ¡Piensa bien! Piscis: Es tiempo de que te actives y mires la vida más en positivo. Renuevas tus esperanzas y planificas tu futuro de una manera efectiva. Ampliarás tus conocimientos, anímate a vivir otras experiencias excitantes.

