El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 15 de agosto

Feliz y bendecido sábado, mi gente bella! Les cuento que para este día tenemos a Urano, el planeta de lo imprevisible, entrando en su fase retrógrada que se extenderá hasta enero del 2021. Con este aspecto astrológico esa parte rebelde de tu persona podría despertarse e impulsarte a ser menos cohibido en algunas áreas de tu vida. Serás más decidido y arriesgado. Dejarás de pensar en lo que quieren los demás y te concentrarás exclusivamente en tus intereses y deseos. ¡Ojo! pero no pases por encima de los demás. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ARRIESGO A BUSCAR NUEVAS COSAS PARA MI VIDA" Si hoy, 15 de agosto, estás de cumpleaños… Ahora vas a descubrir el poder mental que reside en ti. Saldrán a la luz algunos secretos ocultos dando paso a mejoras en todos tus planos. Será un año para analizar. La Copa de la Suerte: 1, 19, 43, 49, 64, 86 Aries: No te des por vencido ante las dudas que se te crucen, que nada ni nadie detenga tu marcha hacia el éxito. Tú sabes que este es tu tiempo de luchar por lo que anhelas. Camina tranquilo que estás actuando bien. Tauro: Quiero que planifiques todo lo relacionado con tus actividades, te encuentras algo perdido y tienes que poder encontrar nuevamente tu rumbo. Es importante que sepas con claridad cuáles son tus metas en la vida. Géminis: El aprendizaje es permanente y continuo, nunca detengas tu avance. Recuerda que tú siempre te nutres de conocimientos y te felicito por ello. Es importante que seas coherente con lo que predicas ya que todos escuchan tus palabras. Cáncer: Si tienes un sentimiento de rencor dando vueltas en tu mente y en tu corazón, entrégalo al cosmos, reconcíliate y perdona. Sé feliz. Deja el pasado en donde tiene que estar, no vivas de recuerdos y mira hacia el futuro. Leo: Tu amorcito tiene muchas cosas buenas y positivas, ya es tiempo de que lo reconozcas, y dejes de ser tan exigente y riguroso. Si no tienes compañía, te aseguro que el amor llamará a tu puerta antes de lo que esperes. Virgo: Tienes un físico saludable que elevará tu energía. Comienza con una rutina de ejercicios y una dieta para terminar con las molestias. La falta de descanso es uno de los principales motivos de tu mal humor en estos días. Libra: Tienes dones artísticos para desarrollar. Y como para ti el amor es un arte, hoy puedes salir de cacería romántica porque te espera una experiencia inolvidable que hará que te sientas en las nubes. ¡Pásalo rico, te lo mereces! Escorpio: Tus familiares te darán su apoyo económico, además del afectivo, ellos lo único que quieren es que seas feliz. Trata de retribuirles agradeciendo lo que hacen por ti. Organízales un hermoso agasajo en su honor. ¡Hazlo! Sagitario: Una transformación en todos los niveles se avecina prontamente. Si tienes ganas de mudarte hacia otro lugar, ahora es un buen momento para hacerlo. En otro ambiente, comenzarás con esperanza una vida nueva. Capricornio: Verás un cambio en lo que estaba detenido, la rueda de la fortuna se encuentra en movimiento. Esos proyectos se movilizan vertiginosamente y percibirás que lo financiero comienza a caminar. ¡Muchos éxitos! Acuario: Te ocuparás más de ti, quieres verte bien y sentirte más feliz. No tengas en cuenta a quien dice que eres egoísta y murmura a tus espaldas, son personas que no te conocen verdaderamente. ¡No atiendas sus palabras! Piscis: Aprovecha para limpiarte de todos los conflictos, realiza una purificación profunda y saca de tu vida lo que no te sirve, sabes de que te hablo. Es tiempo de emplear lo que aprendiste de tus experiencias anteriores.

