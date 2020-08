El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 14 de agosto El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Llegó el fin de semana, mi gente bella! Les quiero contar que hoy amanecemos con la energía de la luna en el signo de Géminis, en su casa 8, que representa todo lo oculto, lo místico, la sexualidad y todas las energías que contribuyen a tu evolución. Puedes estar seguro de que hoy tendrás mucha motivación para encontrar tu camino. Si últimamente te has sentido perdido o sin un rumbo fijo, pues hoy es el día ideal para trazarte nuevas metas. Dedícate en solitario a establecer cada punto de partida y cuando estés seguro, entonces sí compártelo con los demás. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ESTOY LISTO PARA ENCONTRAR MI RUMBO” Si hoy, 14 de agosto, estás de cumpleaños… A partir de hoy sería bueno que perdones y olvides viejos rencores. Date y dales la oportunidad de aclarar antiguos problemas que forman parte de malos entendidos solamente. Perdona, demuestra tu grandeza. La Copa de la Suerte: 14, 27, 45, 58, 62, 81 Aries: Este fin de semana ingresará gente maravillosa a tu entorno y dejarás a un lado las personas con mala vibra. Las reuniones sociales, algunas virtuales, serán el medio para generar nuevos amigos para tu grupo. Anímate que existe gente linda todavía y en la que se puede confiar. Tauro: Cualquier retraso de tiempo o entrega de dinero relacionado con tus actividades diarias va a desaparecer. Si hay un proveedor que quedó en enviarte algo que necesitas y lleva días sin darte respuesta, este fin de semana por fin aparecerá para darte soluciones. Géminis: Durante estos días intentarás abrir tu mente para encontrar la verdad en aquello que te tiene un poco desanimado. Puedes quedarte tranquilo porque los astros te darán esa cuota de creatividad que necesitas para sortear los obstáculos que se presenten en el camino. Cáncer: A pesar de las crisis y los momentos tensos, la fe en ti mismo te hará más fuerte y tu capacidad de aprender de tus errores será formidable. Este fin de semana saldrás a conquistarlo todo, con una fuerte actitud. Puedes comerte el mundo, si lo decides así. Leo: Sé tolerante con los otros, y contigo también, porque este fin de semana estarás un poco acelerado y si no te detienes, entonces comenzarán los conflictos. Te daré un buen consejo: Ármate de paciencia y no te muestres impulsivo y brusco. Virgo: ¡Cuidado! Este fin de semana no te excedas con las actividades, porque eso está agotando tus energías y tendrás que volver a organizarte con los pies sobre la tierra. Planifica tu futuro de la mano de Júpiter que te guiará por el camino correcto. Confía en el poder de los astros. Libra: Las flechas de Cupido estarán volando cerca de ti. Abre bien los ojos del corazón porque el amor te está rondando. Ahora estarás muy seductor y con un magnetismo cautivador. Durante este fin de semana hallarás la oportunidad de comenzar una nueva historia de amor. Escorpio: Tus seres queridos son los que se encuentran al lado tuyo en las buenas y en las malas. Siempre recibes dentro del hogar la comprensión que necesitas, no lo olvides. Así que desarrolla la paciencia con tu familia. Sagitario: Este fin de semana tendrás la capacidad para lograr lo imposible, así que úsala de la mejor manera, tu personalidad será tu aliada para lograr lo que te propongas. No pongas límites ni trabas a tu creatividad. ¡Ve pa’lante siempre! Capricornio: Estás a punto de iniciar algo; puede ser un estudio o trabajo, o incluso un proyecto comunitario, pero tienes muchas dudas. La respuesta la hallarás este fin de semana porque alguien inesperado llegará a darte ese empujoncito que necesitas para lanzarte al vacío y confiar. Acuario: Has trabajado con éxito en tu autoestima y ello se trasluce en tu seguridad al expresarte. Este fin de semana se resaltará tu imagen a través de tu fama amorosa. Verás fluir en ti un aura de fascinación y sensualidad y eso será muy bueno para ti. Piscis: Este fin de semana harás un balance de tus acciones y pondrás en marcha algunos cambios, que te van a dirigir a ese lugar donde eres feliz y te sientes pleno. No exijas a los que te rodean, más de lo que tú les ofreces, reflexiona sobre ello y sé más flexible. ¡Piénsalo!

