Mercurio retrógrado en Virgo, ¡mira lo que significa para tu signo! De 23 de agosto al 15 de septiembre tendrás que tener mucho cuidado en tus cosas y con tus interacciones porque Mercurio es el planeta de la comunicación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Niño Prodigio Credit: Getty Images A partir de hoy 23 de agosto y hasta el 15 de septiembre, vamos a tener que ponerle el ojo a los detalles porque Mercurio, el planeta de la comunicación, se va a poner retrógrado en el signo de Virgo. Aquí te cuento cómo impactará en tu signo... Aries: En el trabajo vas a tener que estar bien atento, más de lo normal. Y no te olvides de cuidarte. Esos chequeos de rutina para mantener la salud en óptimas condiciones no te los puedes saltar. Tauro: En el terreno del amor, pueden asaltarte las dudas. Hasta podría que te encuentres en un dilema entre dos personas. No digas nada que pueda amarrarte hasta que no hayas hecho un análisis completo. Géminis : Es hora de abordr situaciones familiares o domésticas, abordarlas y darles un cierre. Con tus seres queridos, quizás surjan problemas de convivencia. A la hora de hablar, sé cauto y prudente. Cáncer: Ten cuidado: no es el mejor momento para meterse en conversaciones muy comprometedoras, habrá trabas. Leo: Si tienes que llevar a cabo gestiones hazlo con calma y metodología. Si tienes que firmar algo, léelo con calma. Virgo: Será momento de analizar tus defectos. Si avanzas como si nada estuviera pasando, las cosas podrían complicarse. Es momento de ser meticuloso y mucho más organizado. Libra: Se viene una tarea ardua: tendrás que lidiar con esos trámites que dejaste a medio camino y atender esos achaques físicos que antes no tomaste en serio. Escorpio: Vas a reconsiderar algunas compañías y te volverás más selectivo en el tema de las amistades. No pierdas tu tiempo. Sagitario: Prepárate para recibir una oferta profesional que podría traer cambios significativos a tu vida. Podrían estar en juego mudanzas, viajes o ajustes en tu día a día. Incluso, podrías encontrarte debatiéndote entre dos puestos de trabajo. Piénsalo bien. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Te replantearás algunas creencias e ideales como parte del proceso de crecimiento y evolución personal. Si tenías en mente viajar, es probable que tengas que reprogramarlo. Acuario: Si estabas esperando un préstamo, te tocará tener paciencia porque esos procesos serán lentos y tediosos. Este momento también puede ser excelente para encontrar algo perdido o descubrir algún secreto. Piscis: Si estás soltero o en pareja, es fundamental que respetes los tiempos del otro y no exijas aclaraciones de inmediato. No fuerces la situación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mercurio retrógrado en Virgo, ¡mira lo que significa para tu signo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.