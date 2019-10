¿Por qué dicen que Mercurio retrógrado es de mala suerte? ¿Por qué dicen que Mercurio retrógrado es de mala suerte? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este 31 de octubre experientaremos el fenómeno conocido como Mercurio retrógrado. Dicho movimiento astral ocurrirá a partir de las 11:41 a.m. hora del Este. El término se ha vuelto sumamente popular en años recientes y muchos que creen que en la astrología lo asocian con la mala suerte, con una época de confusíon y maulos augurios en la que suceden "muchas cosas raras". El tiroteo de 2012 de Aurora, en Colorado, los tornados devastadores del 2012 que barrieron al Midwest y el primer caso de ébola en Estados Unidos (2013) ocurrieron en Mercurio retrógrado. ¿Por qué existe esta creencia? Este es un fenómeno astrológico documentado y ocurre tres o cuatro veces al año. Lo que sucede es que los planetas se alinean de tal manera que dan la impresión de moverse en dirección opuesta al resto de los integrantes de nuestro sistema solar. Astrológicamente hablando, el fenómeno de este jueves ocurre en el signo de Escorpio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom "Mercurio retrógrado es una definición científica real, que describe lo que ocurre cuando en apariencia ese planeta, y desde la perspectiva de la Tierra, se mueve hacia atrás", ha dicho al respecto Rebecca Smethurst, astrofísica de la Universidad de Oxford a la cadena BBC. "Es simplemente una ilusión óptica que ocurre porque lo observamos desde la Tierra". Otros planetas sufren fenómenos similares, pero como Mercurio es el planeta de la comunicación, el conocimiento y el comercio, y su influencia puede dar pie a días de convulsión en los que la gente no se comprende y muchas cosas son malinterpretadas, dando lugar a pleitos y otras desaveniencias. Mercurio retrógrado concluirá extraoficialmente hasta el miércoles 20 de noviembre, sin embargo, los astrólogos señalan que su influencia se sentirá hasta el sábado 7 de diciembre, lo que significa que técnicamente no saldremos del bache hasta mediados de diciembre. Advertisement

