Exclusiva: Predicciones de El Niño Prodigio para Nadia Ferreira y Marc Anthony, ¡predice el sexo de su bebé! El famoso astrólogo y vidente vaticina el futuro de esta pareja y del bebé que esperan y advierte: "[Marc] tiene que alejar muchas cosas de su alrededor, hacer ciertos cambios". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La dulce esperanza de la modelo Nadia Ferreira y su marido, el cantante Marc Anthony, sigue adelante. Y mientras los fans del salsero y la nacida en Paraguay siguen esperando con ansias que llegue el gran momento en que nazca el primer hijo de la pareja y séptimo para el artista nacido en Nueva York, Víctor Florencio El Niño Prodigio, astrólogo de cabecera de People en Español ha revelado en exclusiva cuáles son las predicciones para la pareja y su bebé. Aquí lo que nos contó sobre el bebecito que pronto nacerá para unirse a Arianna, Alex, Cristian, Ryan, Emme y Max, los seis hijos del salsero. "A nivel astrológico aunque ella sea muy joven tiene una madurez muy alta". Anthony es Virgo y Nadia es Tauro. "A veces él es [un poco] infantil. Ella es madura, es genial, es muy inteligente". "No siento que ella está detrás del dinero de él. Al contrario yo a ella la veo muy emprendedora, muy en sus cosas le veo mucha luz", prosigue el vidente dominicano y anfitrión del podcast Tu Destino (Producciones Pitaya). "Y siento que es una pareja que debe (él) como de tratar de [pensar] : 'Aquí cerré un ciclo de vida'". Nadia Ferreira Marc Anthony Credit: JB Lacroix/Getty Images "Él tiene que alejar muchas cosas de su alrededor, hacer ciertos cambios pero la venida de este este bebé viene a hacer un cambio en su vida positivo", puntualiza El Niño Prodigio. "No sé por qué pero yo veo una niña. Le reina una niña [en las cartas del Tarot]", afirma sobre la posibilidad de que la pareja de la bienvenida a una princesita. ¡Solo el tiempo dirá! ¡Mira nuestra entrevista completa con El Niño Prodigio arriba! ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Y no olvides subscribirte para recibir diariamente tus predicciones y tu horóscopo diarios ¡gratis! en People en Español.

