Magias para recibir el 2020 para los signos de Cáncer, Leo y Virgo ¡Adiós al 2019! Comienza bien el 2020 y la nueva década con las magias y consejos para los signos de Cáncer, Leo y Virgo By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Despide este 2019 agradecido por lo ocurrido en los pasados doce meses, ya sea bueno o aparentemente negativo, todo ha tenido una razón de ser, un por qué. Nuevas experiencias, amores, oportunidades financieras, todo puede transformarse en bendiciones si lo hacemos con entusiasmo. El universo, los planetas tienen una influencia grande en cada uno de nosotros, pero usemos nuestra propia energía, nuestro propio poder para atraer más bendiciones, suerte, prosperidad, salud y mucho amor. Aquí están las magias y consejos para recibir el 2020 por Walter Mercado. ¡Importante! Cada signo debe hacer su magia, ritual o baño como símbolo de lo que desea atraer, lo que quiere que se manifieste en el 2020. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cáncer

21 de junio – 21 de julio El 31 de diciembre enciende una vela blanca, color que te representa por ser hijo de la luna. Adorna tu casa o habitación con flores de azucenas, gardenias o rosas blancas. Reza un rosario o haz el mantra de tu predilección visualizándote junto a tu familia feliz, incluyendo las almas de tus seres queridos que ya no están presentes. En la mañana del 31, camina por todo tu hogar con un vaso, copa o jarra con agua para que recoja lo negativo, espera a la media noche y arroja esa agua a la calle o muy lejos de ti. Viste de color plata o blanco con accesorios dorados. Las perlas no pueden faltar en tu ajuar. Tu baño lo debes hacer con flores blancas, leche, anís, cascarilla, perfume y agua. Leo

22 de julio – 22 de agosto Leo es muy tradicional. Necesitará mucha energía y valor para enfrentar el 2020 con positivismo. Tu color de suerte lo es el anaranjado. Tu vela y vestimenta para el último día del 2019 y primer día del 2020 es anaranjado o dorado como el Sol. Es importante que limpies y elimines de tu entorno todo lo que está roto, inservible o que ya no uses. Se impone que elimines energías estancadas y hagas espacio para lo nuevo que llegará a ti. Escribe en un papel todo lo que deseas pase en el 2020 y léelo diariamente. Si estás soltero o con problemas de pareja, compra una vela con forma de corazón y enciéndela antes de las 12:00 de la noche. Tu baño lo debes hacer con 12 hojas de laurel, de naranjo, yerbabuena, perfume, miel, canela y agua. Virgo

23 de agosto – 22 de septiembre Todo lo que hagas con mucha fe en esta despedida de año será un decreto que se manifestará en el 2020. Necesitas reprogramar tu mente a pensar y expresarte positivamente. Practica el no criticar ni juzgar. Para aumentar tu prosperidad y abundancia consigue tres ramas de trigo y ponlas en tu hogar o centro de trabajo para atraer la abundancia y puedes mantenerlas ahí por los siguientes doce meses del 2020. Pasa un huevo por todo tu cuerpo o si prefieres, puedes pasarte una fruta que después arrojarás lejos de tu casa. Decreta que, así como esa fruta o huevo ha recogido la energía negativa en ti, así vendrán bendiciones a tu vida. Ora, reza o repite un mantra que eleve tu energía espiritual. Báñate con 7 gotas de tus 7 perfumes o aceites esenciales favoritos, miel, canela y agua. Advertisement

