Magias para recibir el 2020 para los signos de Capricornio, Acuario, Piscis Conoce las magias y consejos para recibir el 2020 para los signos de Capricornio, Acuario, Piscis. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El año y la década están por concluir. Hora de hacer repaso y un balance sobre todo lo ocurrido en los pasados doce meses. Ya sea bueno o aparentemente negativo, todo ha tenido una razón de ser, un por qué. El universo, los planetas tienen una influencia grande en cada uno de nosotros, pero usemos nuestra propia energía, nuestro propio poder para atraer más bendiciones, suerte, prosperidad, salud y mucho amor. Aquí están las magias y consejos para despedir el 2019 y recibir el 2020 por Walter Mercado. ¡Recuerda! Cada signo debe hacer su magia, ritual o baño como símbolo de lo que desea atraer, lo que quiere que se manifieste en el 2020. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Capricornio

21 de diciembre – 19 de enero Con tanta energía planetaria en tu signo abriendo el 2020, debes de celebrar una noche despidiendo todo lo negativo vivido en el 2019 y agradeciendo por todo lo que aprendiste gracias a esas experiencias. Decreta que los cambios que llegarán en este nuevo año serán para tu bien y los aceptarás con gratitud. El universo te obliga a las buenas o a las malas a desarrollar amor propio y a ser libre de lo que te ancla y no te deja ser feliz. Viste con colores de tierra y accesorios dorados. Comer doce uvas a la media noche, es obligatorio, un deseo por cada mes del 2020. En tu altar debes tener flores y velas blancas para tus deidades. Tu baño es con agua de coco, de mar, de lluvia, flores blancas y perfume. Acuario

20 de enero – 17 de febrero 2019 fue un año de cambios y vienen más en el 2020. Fluye con la energía universal y con lo que Dios tiene preparado para ti. Viste de violeta, morado o lavanda con dorado. Una prenda o accesorio de amatista completará tu vestuario. El día 31 mantén encendida una vela blanca, una vela azul e incienso de sándalo. Armoniza, limpia tu ambiente, pide protección y mucha paz. Tu baño debe tener rosas rojas, almendras, miel, canela, perfume y agua. Haz el compromiso contigo mismo de renacer en el 2020 con una actitud positiva hacia la vida. Repite afirmaciones que eleven la fe en ti mismo. Piscis

18 de febrero – 19 de marzo Tú eres pez y perteneces al elemento agua. Has navegado por aguas turbulentas pero con éxitos durante este 2019 que termina. Enciende una vela blanca y otras de los diferentes tonos de azul del mar. Viste de azul marino con accesorios dorados o plateados. Lleva contigo una piedra o accesorios de coral o madreperla. Tu ritual es ir al mar o algún cuerpo de agua y llevarle una ofrenda de flores blancas a Yemayá o al Gran Poder universal representado por la majestuosidad que tiene el mar. Pide que ese gran poder te llene de bendiciones en este año 2020. Tu último baño del 2019 es con pétalos de rosas y otras flores blancas, albahaca, leche de cabra, miel, canela, perfume y agua. Advertisement

