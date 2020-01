Magias para recibir el 2020 para los signos de Aries, Tauro y Géminis ¡Hora de despedir al 2019 y dar la bienvenida al 2020 y a la nueva década! Conoce las magias y consejos para especiales para Aries, Tauro, y Géminis. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Despide el 2019 agradecido por todo lo ocurrido en los pasados doce meses, ya sea bueno o aparentemente negativo, todo ha tenido una razón de ser, un por qué. Lecciones aprendidas y lecciones por aprender. El universo, los planetas tienen una influencia grande en cada uno de nosotros, pero usemos nuestra propia energía, nuestro propio poder para atraer más bendiciones, suerte, prosperidad, salud y mucho amor. Aquí están las magias y consejos para despedir el 2019 y recibir el 2020 por Walter Mercado. ¡Importante! Cada signo debe hacer su magia, ritual o baño como símbolo de lo que desea atraer, lo que quiere que se manifieste en el 2020. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aries

20 de marzo – 19 de abril Tú eres fuego, tu vela roja no puede faltar. El día 31 de diciembre, selecciona aquella prenda de ropa que te recuerde algo negativo, rómpela y bótala. Escribe en un papel lo aparentemente negativo que te sucedió en el 2019. Enciende una hoguera y quémalo. Así como se hace cenizas este papel, así se desaparecen mis problemas. Date un baño de flores rojas, perfume, hojas de jobo, almendras y agua. Para tu suerte, lleva una piedra de diamante o cuarzo blanco. Viste de rojo con dorado. Decreta que los cambios que se presentan en el 2020 son positivos y te llevarán a vivir un futuro lleno de paz, amor y prosperidad. Tauro

20 de abril – 20 de mayo Tu color de suerte es el verde, tu vela tiene que ser del mismo color. Eres del elemento tierra. Tu magia simbólica para el día 31 de diciembre, sembrar una planta de lengua de vaca o cualquiera otra de tu agrado. Echa cinco monedas o centavos en el tiesto o en la tierra en el fondo del hoyo. Mientras realizas esta magia, visualiza todo lo que deseas comience y prospere en este 2020. Viste de verde y dorado para recibir el año. Date un baño de menta, albahaca, rodas, perfume, miel y canela. En la primera hora del 2020 tira cuatro monedas en un cruce de caminos decretando que el dinero llega hacia ti de muchas maneras. Géminis

21 de mayo – 20 de junio Los geminianos deben mantener encendida una vela amarilla como es tradición en el último día del año 2019. Géminis pertenece al elemento aire y el quemar incienso limpia tu ambiente de energías negativas, resaltando la paz y la armonía en tu hogar. Además de quemar incienso debes de limpiar tu casa y oficina o centro de trabajo y echar hielo por las esquinas para que se congele cualquier mala energía o intención hacia ti. Ten alguna figura de cristal que represente un par de algo, por ejemplo: una pareja de novios, zapatos nuevos, mancornas, aretes. Viste de verde y dorado. Tu baño debe de ser con perejil, miel, canela, clavos de especies, perfume y agua.

Magias para recibir el 2020 para los signos de Aries, Tauro y Géminis

