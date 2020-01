Magias para recibir el 2020 para los signos de Libra, Escorpio y Sagitario ¡Atención Libra, Escorpio y Sagitario! Aquí están las magias y consejos para despedir el 2019 y recibir el 2020 con fuerza. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Despedimos el 2019 agradeciendo por todo lo ocurrido en los pasados doce meses. Lecciones aprendidas y lecciones por aprender. El universo, los planetas tienen una influencia grande en cada uno de nosotros, pero usemos nuestra propia energía, nuestro propio poder para atraer más bendiciones, suerte, prosperidad, salud y mucho amor. Aquí están las magias y consejos para despedir el 2019 y recibir el 2020 por Walter Mercado.

¡Ojo! Cada signo debe hacer su magia, ritual o baño como símbolo de lo que desea atraer, lo que quiere que se manifieste en el 2020. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Libra

23 de septiembre – 22 de octubre Tú representas el amor y la belleza, también lo justo y el balance en todo. Sonar campanas mientras recorres tu hogar bendiciendo cada habitación, cambiará la energía negativa a una positiva. Tu color de suerte lo es el rosado, que puedes combinarlo con plata u oro para vestirte el 31 de diciembre y si es un rosado fuerte, brillante, mucho mejor. Compra flores naturales para adornar tu hogar. Enciende incienso de rosas o de tu preferencia. Báñate con rosas, hojas de helechos, perfume, miel, canela y agua. Visita una iglesia o un lugar que sea sagrado para ti y prométete cambiar lo negativo en pensamientos, actitudes y acciones positivas a partir el 2020. Lleva un cuarzo rosado para aumentar tu suerte en el amor. Escorpio

23 de octubre – 21 de noviembre El 31 de diciembre es un día muy especial para ti porque eres el brujito del zodiaco, te gustan los rituales y las magias. En este día vas a cerrar un ciclo, esos capítulos de tu vida que deseas vencer y superar. Es importante que enciendas una vela roja y una vela blanca. Haz una lista de todo lo que deseas en el 2020 y guárdalo dentro de un sobre para abrirlo el próximo año. En tu hogar coloca una copa con agua y alcanfor en cada habitación. Debes de rodearte o decorar tu casa con muchas flores que pueden ser azucenas o alguna flor con fragancia en honor a tus seres de luz que siempre te guían y protegen. Tu baño debe ser de vino tinto, flores rojas, azúcar morena, miel, canela y agua. Coloca en la puerta de entrada una cruz o cualquier símbolo que represente protección para ti en el 2020. Sagitario

22 de noviembre – 20 de diciembre En el último día de 2019 mantén encendidas velas azules en varias áreas de tu casa. Esparce agua bendita en cada habitación o rincón como lluvia de buenos deseos para este año 2020 que comienza. El azul, en todas las tonalidades, es tu color combinado con dorado para esa gran noche donde cierras un año muy fuerte para recibir el 2020 con más suerte y buena vibra. Que no falten cuatro manzanas rojas en tu hogar o en tu altar junto a tu deidad favorita, que representen salud, dinero, paz y amor. Abre la Biblia y lee los salmos 23 y 91 o recita mantras para elevar tu energía. Tu baño para atraer bendiciones en el próximo año lleva albahaca, menta, yerbabuena, tus flores predilectas y agua. Advertisement

Close Share options

Close View image Magias para recibir el 2020 para los signos de Libra, Escorpio y Sagitario

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.