La última luna llena de la década es en Géminis. ¿Sabes qué significa? Entérate qué dijo El niño prodigio sobre cómo esta fase de la luna llena en Géminis afecta tu energía. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La última luna llena de la década y del año 2019 está en el signo zodiacal de Géminis. De acuerdo a los astrólogos, es un excelente momento para iniciar nuevos proyectos, lograr claridad mental y comunicar mejor las cargas emocionales. En una entrevista en exclusiva con PEOPLE EN ESPAÑOL, El niño prodigio explicó que Géminis es el signo por excelencia de la comunicación y que durante su luna llena, se despierta la necesidad de expresión, de generar importantes cambios y de comenzar nuevas etapas, tanto a nivel personal como profesional. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “La luna llena es un tiempo de inicios donde se pueden tomar decisiones, empezar algo nuevo como por ejemplo [decir]: ‘Voy a dejar a mi pareja, [voy] a comprar un automóvil’, es decir cosas grandes. Luna en Géminis tiene que ver con la comunicación”, dijo. La luna fría, como también se conoce, se caracteriza por exaltar lo ánimos. El signo Géminis, que tiene amplio grado de comunicación, estimula a las personas a sentirse más libres a a hora de expresarse, a dejar la timidez a un lado y a superar los rencores del pasado. Se espera que la noche del viernes, 13 de diciembre, se produzca el fenómeno conocido como Gemínidas —una de las más esperadas y espectaculares lluvias de meteoritos. Este evento astral podrá ser observado en gran parte del continente americano y se recomienda el uso de binoculares para apreciarlo a plenitud. Advertisement

