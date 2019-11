La luna Llena en Tauro ¿qué signos se verán afectados bajo su influencia? Mira cómo afectará la Luna llena en Tauro del 12 de noviembre a los signos. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este martes 12 de noviembre experimentaremos una Luna llena en Tauro. Esta Luna ocurrirá en oposición directa con el Sol en Escorpio. Esto dará lugar a un fuerte contraste entre Tauro y Escorpio, dos signos completamente opuestos pero que se complementan. Bajo esta influencia nos sentiremos apegados a la tierra y prácticos gracias a Tauro. Por su parte Escorpio nos hace poner atención en cosas más complejas, misteriosas e intangibles de la vida. La Luna ilumina el conflicto de Tauro con la transformación de Escorpio y la diferencia entre coleccionar y reunir (fortunas, dinero, bienes materiales) que ansía Tauro y compartir, algo que Escorpio busca siempre. La Luna llena es un momento donde las posibilidades maduran y se solidifican las experiencias de aprendizaje. Esta Luna influirá principalmente a los signos fijos: Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Mira cómo afectará a tu signo según tu horóscopo por Walter Mercado! TAURO

20 de abril – 20 de mayo Te encuentras pasando por lo que muchos consideran momentos difíciles, pero a ti nada te doblega. La Luna llena en tu signo te baña de encanto. LEO

22 de julio – 22 de agosto Despierta, Leo, y sal de ese estancamiento en que te encuentras y ve en busca de personas y lugares donde reine la acción. Lo relacionado a tu trabajo o estudios se enfatiza. Vendrán mayores logros y nuevos retos que te darán la oportunidad de manifestar tus brillantes ideas. ESCORPIO

23 de octubre – 21 de noviembre Ahora vas y vienes. Aún no estás conforme con lo que hasta ahora has logrado, Escorpio. Necesitas una inyección de ánimo para despertar tu espíritu luchador y llegar cuanto antes a la meta que te has trazado. Tú siempre obtienes lo que deseas gracias a tu perseverancia. ACUARIO

20 de enero – 17 de febrero Acepta la ayuda de una mano amiga que tenga más experiencia que tú es estos asuntos complicados. Oriéntate correctamente en lo relacionado a asuntos legales o contratos. No esperes a que te digan o cuenten, ni confíes en aquel que te presiona a tomar decisiones a la ligera. PISCIS

18 de febrero – 19 de marzo Mira bien a quien le cuentas tus intimidades, bajo esta Luna llena. Sé más sincero y claro al expresarte ya que no faltará quien te traicione por motivos de envidia o celos.

