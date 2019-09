Ranking de los signos según su intensidad sexual Los signos del zodiaco clasificados en ranking según su nivel de pasión ¿Cuál es el tuyo? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Astrológicamente hablando ¿Cómo es cada signo en el terreno sexual? ¿Cómo atraemos al sexo opuesto? ¿Cómo seducimos o dejamos que nos seduzcan? Eso se determina según el nivel de sensualidad de cada signo zodiacal. Algunos, como Sagitario, Leo o Aries, son puro fuego, mientras Acuario o Géminis pueden parecer más fríos en la intimidad. Aquí te mostramos el ranking de los signos según su intensidad sexual ¿Cuál es el tuyo? Tauro

20 de marzo – 19 de abril

La sensualidad y los placeres son todo para Tauro, que está regido por el planeta Venus, el del amor y la sensualidad. Escorpio enciende su pasión al máximo y su signo preferido para pasarla bien es Virgo. Cáncer

21 de junio – 21 de julio

Los nacidos bajo este signo son emotivos y sensibles y anteponen a la familia por encima de todo, pero junto con Tauro, Escorpio y Piscis son los cuatro signos más ardientes del zodiaco. Su pareja ideal es Capricornio. Escorpio y Piscis lo harán pasar momentos inolvidables. Escorpio

23 de octubre – 21 de noviembre

Este signo es sinónimo de sensualidad y de gran atractivo sexual, puramente espontáneo y natural en ellas. Los nacidos bajo este signo son naturalmente reservados, pero son muy sensuales y les gusta que le demuestres que le gustas. Tauro es la pareja ideal de Escorpio. Piscis y Cáncer pueden igualar su pasión. Piscis

18 de febrero – 19 de marzo

Las mujeres nacidas bajo este signo las más sensuales del Zodíaco. Cuando se enamoran sus fantasías nacen sin tener que pensarlas y dan rienda suelta a ellas. Sus amantes ideales con Virgo. Cáncer y Escorpio. Leo

22 de julio – 22 de agosto

Expresan el amor y la pasión abiertamente. Les sobra la pasión para quemar con su fuego natural a la pareja ideal. Sin embargo esa pasión puede atenuarse si el leoncito no se siente admirado y alabado. cuario. El signo perfecto Leo es Sagitario. Aries y Sagitario también hace buena pareja con los nacidos bajo este signo. Aries

20 de marzo – 19 de abril

Tienen mucho sex-appeal y detrás de la máscara exterior de cada ariano(a) existe la ternura, el amor, la sensibilidad. A los arianos se les recomienda unirse a los otros signos de fuego como lo son Leo y Sagitario. Sagitario

22 de noviembre – 20 de diciembre

El arquero que va flechando corazones cuando se enamora es sumamente apasionado y demuestra su amor sin reservas. Tienen gran vigor físico, lo cual resulta aparente en la cama. Su pareja ideal es Géminis, seguido de Aries y Leo. Libra

23 de septiembre – 22 de octubre

Los nacidos bajo este signo más allá de ser un volcán de pasiones son dulzura, calma y encanto. Con su pareja hay gran atracción sexual, afinidades y sensibilidad pero necesitan de un signo que encienda la chispa de la pasión para desinhibirse. Acuario, Géminis, y sobre todo, Aries son los amantes perfectos de Libra. Capricornio

21 de diciembre – 19 de enero

Pasional, pero sumamente privado e íntimo, este signo. Este es el filósofo del zodiaco y definitivamente prefiere estar charlando de temas interesantes, espirituales o filosóficos, que pasarla metida en la cama con su pareja…a menos que se empate con personas del signo de Cáncer, Tauro o Virgo, que puedan moverle “el tapete”. Géminis

21 de mayo – 20 de junio

Los nacidos bajo este signo se pueden volver un poco fríos al momento de demostrarle pasión a su pareja. Sex-appeal se basa más en lo intelectual que en lo físico. Su pareja ideal es un Sagitario, Leo o Aries, que poseen el fuego para calentar los aires fríos de los geminianos. Virgo

23 de agosto – 22 de septiembre

Los nacidos bajo este signo no son expresivos en el amor ni son melosos o cursis. Sus valores de pureza, virginidad y castidad a veces le impiden sacar la pasión que lleva dentro. Capricornio, Tauro y Piscis son los signos capaces de encender su fuego. Acuario

20 de enero – 17 de febrero

Como amantes tienden a ser un poco fríos en la manera que lo demuestran. Como buen signo de Aire, necesitan encontrar a una pareja que de elemento fuego que al combinarse avive las llamas de la pasión. Por eso Géminis y Libra con su pareja ideal. Advertisement EDIT POST

Ranking de los signos según su intensidad sexual

