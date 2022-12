Signo de Leo: predicciones para el 2023 El Niño Prodigio revela sus predicciones anuales para los nacidos bajo el signo del león. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las personas nacidas bajo el signo de Leo son valientes, llenas de tenacidad y seguridad en sí mismas. Son líderes natos de pensamiento independiente, fuertes, ambiciosos. Son leales, generosos, organizados y muy sociables. Estamos inaugurando el 2023 con influencias renovadoras y con Venus, el astro del amor, ingresando en el signo de Acuario. Este tránsito sucederá del 3 de enero hasta el 27 del mismo mes, además que tendremos la energía de Mercurio retrógrado en Capricornio, así que hoy te traigo predicciones para tu signo en este comienzo de año. Leo Signo de Leo Credit: The Grosby Group ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Venus transitará el sector del amor haciendo que renazca el romanticismo entre tú y tu pareja. Casado o soltero prepárate porque el amor entrará por la ventana para sacudirte, despertarte y elevarte. Alguien te dará una señal clara de interés especial.

