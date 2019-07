Las mujeres que son más románticas según su signo zodiacal

ARIES

20 de marzo – 18 de abril

Aries pertenece al elemento de fuego. No entrega su corazón fácilmente. Es serio, cauteloso y exigente cuando de temas del corazón se trata. “La Divinidad te regala un año de mayor suerte en la conquista sentimental. Tú estarás más serio, cauteloso y exigente. No entregarás tu corazón a quien te atraiga físicamente. Te evitarás desengaños y decepciones”, asegura Walter Mercado en sus predicciones del 2019 para los nacidos bajo el signo de Aries. “Darás tiempo y espacio para que tu relación romántica madure y se fortalezca. Seres que significaron mucho en tu pasado tratarán de recuperar lo que por su culpa se perdió. Mucho cuidado con dar segundas oportunidades o terceras oportunidades. Lo que te destruyó emocionalmente en el pasado no debe repetirse. Ama a quien pruebe con acciones y no con palabras lo que siente por ti”.

CÁNCER

21 de junio – 21 de julio

Como buen signo de agua Cáncer es sumamente sensible y tiende a amar profundamente, a veces, incluso, de forma platónica ¡Ama el amor! Los nacidos bajo este signo no ocultan sus sentimientos y cuando se trata de expresarlos gritan su amor a los cuatro vientos. “Teniendo a Saturno tan fuertemente aspectado en tu mansión del amor y del matrimonio, ha llegado un año de cuidado al entregar tu corazón”, asegura Walter Mercado en sus predicciones para los nacidos bajo este signo. “No fantasees. Sigue siendo romántico y soñador pero aplica una mayor cantidad de seriedad, desconfianza y dudas. Toda relación que hagas en este año 2019 debe estar fundamentada en la verdad, honestidad y confianza mutua. Tu interior te alertará en muchas ocasiones para que no repitas errores del pasado. Consulta a tu corazón y da tiempo a que toda relación madure y progrese. No te precipites en asuntos del corazón. Plutón, muy cerca de Saturno, colabora en tu selección de amigos y de amantes. Plutón lleva años transitando y transformando tu forma de ser, de actuar, de reaccionar y de vivir”.

LEO

22 de julio – 22 de agosto

El fuego también rige a Leo, un signo sumamente apasionado, amante de la belleza y el arte. Es sumamente apasionado y un romántico empedernido, a veces, incluso, a la “antigüita”. Le fascinan los detalles como flores y chocolates. “Tu sector quinto de romance, aventuras sentimentales y brillo social será activado por el planeta de la buena suerte, Júpiter, durante todo el año 2019”, asegura Walter Mercado. “Desde el 9 de noviembre del 2018 hasta el 3 de diciembre del 2019. Abre tu corazón a nuevas ofertas sentimentales pero con suma precaución. No repitas viejos errores al entregar tu generoso corazón. Aunque tu mansión de uniones y matrimonio luce vacía, tú no estarás solo. Te sobrarán ocasiones para disfrutar nuevos amantes. Deja que el amor te sorprenda”.

SAGITARIO

22 de noviembre – 20 de diciembre

El arquero del zodiaco cree en el amor, el cual se aviva gracias al fuego, que es su elemento regente. Cuida a su pareja y da gran importancia a fechas, citas y ocasiones especiales ¡nunca se le pasa un aniversario! “En este año 2019 tendrás oportunidades únicas de ser feliz en el amor sin perder tu libertad. Los casados llegarán a nuevos acuerdos. Si estás en busca de ese ser especial, abre tus ojos y tu corazón porque Cupido te ronda y puede flechar tu corazón. Tu poder de comunicar verdades se multiplica y será lo que te lleva a conquistar corazones”, explica Walter Mercado. “Tu amor en el 2019 será más serio, maduro y responsable. No coquetearás ni jugarás con corazones ajenos. La soledad no existe para ti. En el 2019 estarás más sociable, encantador y amigo de tus amigos. Acepta invitaciones y déjate ver. No controles ni manipules ni quieras vivir tu vida a través de otras personas. Quien te ame, que te lo demuestre con hechos y no con palabras”.

PISCIS

18 de febrero – 19 de marzo

Otro signo regido por el elemento de agua que vive para el amor y que una vez que entrega su corazoncito no descuida ni un detalle de la relación para mantenerla viva y creciendo. Rosas, música romántica y todo detalle tierno harán que los nacidos bajo este signo se sientan como en las nubes. “No te cierras al amor por tristes experiencias vividas al entregar tu corazón. No solo deseas una pareja amorosa sino también una relación de amistad y complicidad con el ser amado”, dice Walter Mercado a los nacidos bajo este signo. “Mercurio, tu planeta del amor, recorre velozmente todo el zodiaco y te dará muchas oportunidades de conocer seres atractivos que te llamen la atención pero tú sabrás escoger quien conviene a tu lado. Mejor solo que mal acompañado se aplica en este año tan importante para ti. Tu independencia personal será un objetivo que lograrás. Tu familia y tus pocos pero excelentes amigos llenarán tu vida. Te sentirás amado, valorado y respetado por ellos. Tus signos más afines en amistad y en amor serán Virgo, Tauro, Cáncer y Escorpio. En este año 2019 no tendrás expectativas y no tendrás frustraciones”.