Tu horóscopo para el 28 de julio

ARIES 20 de marzo – 18 de abril Descubrirás en ti nuevos talentos que de ser desarrollados o utilizados te traerán excelentes ganancias. Se impone que te aceptes con tus virtudes y defectos y que vivas la vida a tu manera, sin importarte la opinión ajena o el querer vivir complaciendo a todo el mundo. Números de suerte: 49, 28, 4

Palabra Sagrada: Talento TAURO 19 de abril – 19 de mayo Enemigos gratuitos no te faltarán, pero nadie podrá dañarte. Tu absoluta fe en Dios te protege de todo mal. No te destruyas por detalles poco importantes. Prográmate diariamente al levantarte y al acostarte que tú estarás por encima de todo ya que te niegas a pensar negativamente. Números de suerte: 23, 3, 38

Palabra Sagrada: Programar GÉMINIS 20 de mayo – 20 de junio Tu pareja apoyándote tanto a nivel material como espiritual. Las cosas se han puesto un poco difíciles, pero tú tienes ángeles guardianes a tu lado guiándote, orientándote y protegiéndote. Aquel o aquella que te ame, te lo demostrará con gestos, palabras y acciones. Números de suerte: 45, 22, 1

Palabra Sagrada: Demostrar CÁNCER 21 de junio – 21 de julio El amor para ti tendrá diferentes matices. Poseerás mayor equilibrio emocional y pondrás en práctica aquello que tú tanto predicas. Es tiempo de poner más atención a tu trabajo, pero sin olvidar tus deberes familiares. Todo aquel que entre a tu círculo íntimo traerá para ti valiosas lecciones. Números de suerte: 40, 35, 21

Palabra Sagrada: Lección LEO 22 de julio – 22 de agosto Las estrellas te dan el visto bueno para que coquetees con la buena suerte. Se impone que te visualices rico en dinero, en amor, salud y nuevas experiencias. Crea, inventa, no te cierres a las oportunidades que se presenten ante ti. Lo que luchaste y sufriste en el ayer te será recompensado. Números de suerte: 21, 16, 30

Palabra Sagrada: Recompensa VIRGO 23 de agosto – 21 de septiembre Estarás en las de ayudar y lo harás desinteresadamente. Con tus buenas acciones te estás dando a ti mismo la oportunidad de hacer nuevas amistades. Si te encuentras en busca de pareja, se te presentará la oportunidad de conocer a alguien que hará que tu corazón resplandezca. Números de suerte: 32, 27, 19

Palabra Sagrada: Ayudar LIBRA 22 de septiembre – 22 de octubre Ya no te complicarás más la existencia, sabes lo que quieres y con quien vas de la mano. Todos los engaños, decepciones y tragedias en el amor te han fortalecido para que puedas enfrentarte a nuevas oportunidades al amar y ser amado. Te sabrás cuidar mejor en todos los aspectos. Números de suerte: 5, 9, 23

Palabra Sagrada: Enfrentar ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Superas adicciones y manías que te mantenían invalidado y enfermo del alma. Se sacude lo seguro, lo aparentemente estable y te enfrentas, lo quieras o no, a la verdad. Tanto lo negativo como lo positivo en tu vida sale a la luz. Volverás a empezar, pero colmado de mayor sabiduría. Números de suerte: 8, 27, 11

Palabra Sagrada: Enfrentar SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Hazte respetar, pero trata con respeto y compasión a los demás. Perdona, olvida y limpia tu corazón de toda amargura. Nada de tu pasado debe afectarte ahora. Empieza en cero con una nueva filosofía de vida. Despierta el niño que vive en ti y vive más espontáneamente. Números de suerte: 13, 6, 19 Palabra Sagrada: Respeto CAPRICORNIO 21 de diciembre – 18 de enero Prepárate para ganar, economizar y sobre todo invertir en lo que signifique futuro para ti. Estarás más flexible y adaptable. Sabrás perdonar y olvidar asuntos del pasado que te dejaron huellas dolorosas. Te sentirás tentado a envolverte en nuevas empresas. Ponle buen precio a tu servicio. Números de suerte: 25, 18, 44

Palabra Sagrada: Invertir ACUARIO 19 de enero – 17 de febrero Acaba de una vez y por todas con todo tipo de dependencia. Llegó tu momento de lanzarte en nuevas empresas con mucha fe en ti mismo. Nunca has estado más claro y mejor orientado que ahora. Se te presentarán oportunidades para progresar y destacarte como nunca antes. Números de suerte: 3, 9, 10

Palabra Sagrada: Oportunidad PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Libérate de esos pensamientos derrotistas que solo consiguen llevarte a la depresión. Aunque no lo creas, todo está mejorando en tu vida. La paciencia deberá ser una de tus mayores virtudes además de la dedicación y constancia que tú posees cuando quieres lograr algo. Números de suerte: 8, 14, 6

Palabra Sagrada: Dedicación

