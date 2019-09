Jon Z: De una pizzería en Puerto Rico a estrella del trap El cantante de trap Jon Z reveló al show People VIP que antes de ser famoso trabajaba en la pizzería Grand Cheese Pizza de San Juan, en Puerto Rico. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Antes de que la fama y la fortuna le sonrieran a Jonathan Resto Quiñones, mejor conocido como Jon Z, el joven cantante puertorriqueño tuvo que picar piedra, como todos. Y al igual que muchos otros famosos, al artista de música urbana le tocó hacer trabajos normales, como el de laborar en una pizzería en su natal Puerto Rico. Así lo confesó el artista de 28 años en reciente visita a People VIP, el programa televisivo de People en Español. En los estudios del show en Nueva York y acompañado de su colega y paisano Wilmer Alicia, mejor conocido como Baby Rasta, los artistas hablaron de su nuevo álbum, Vodoo, y recordaron viejos tiempos en que el reggaetón estaba casi prohibido en su tierra. Así salió a colación el tema de que hasta el 2016 Jon Z trabajó en una pizzería repartiendo pizzas. “Cuando ya eres grande y piensas en la vida pasada dices ¡wow!”, expresó el trapero. “Como ejemplo yo trabajaba en una pizzería. Cuando yo llego a esa pizzería digo ‘ quiero hacer un delivery'”. El nombre del establecimiento es Grand Cheese Pizza y según el artista trabajó ahí por “mucho tiempo”. Ese tiempo, asegura, es algo que aún valora. Jon Z en un concierto celebrado en junio pasado en Barcelona: Su increíble historia de superación sorprende si se considera que en un breve lapso de tiempo -aproximadamente 3 años- Jon Z ha colaborado con J Balvin, Enrique Iglesias, el ex de Kylie Jenner, Tyga, y otros grandes de la música, apareciendo, incluso con Jimmy Kimmel. El nuevo disco con Baby Rasta – a quien debemos exitazos del género urbano como “Mañana Sin Ti,” y “Pide un Deseo- ya circula con fuerza y de él se desprende el sencillo “Mi ex quiere volver” que ha impactado en redes con más de 1.9 millones de vistas en Youtube. Advertisement EDIT POST

