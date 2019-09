El resumen semanal del horóscopo por Walter Mercado: Luna Nueva en Libra El resumen semanal del horóscopo por Walter Mercado. Luna nueva en Libra. By Mayra Mangal and Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La Luna Nueva en el signo de Libra marca el inicio de un nuevo ciclo. En esta nueva posición, que ocurrirá el 28 de septiembre, la Luna afectará a los planetas nacidos entre los grado 1 y el 9 de los signos Cardinales, es decir: Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Mira qué cambios traerán a tu signo los movimientos planetarios de esta semana con el resumen semanal del horóscopo diario por Walter Mercado! ARIES

20 de marzo – 19 de abril La energía de la luna es poderosa esta noche para ti. Estarás en las de viajar y que no te tome por sorpresa si alguien te invita. Organízate tanto en tu trabajo como en tu hogar para que puedas tomarte unos días para explorar, conocer nuevos lugares y culturas. TAURO

20 de abril – 20 de mayo Un gesto, un regalo inesperado hará milagros en tus relaciones sentimentales. Poner resistencia a los deseos de los demás no te dejará nada positivo. GÉMINIS

21 de mayo – 20 de junio Si has sabido cuidarte y respetar la autoridad médica, tu salud tiene que haber mejorado notablemente, Géminis. Toma control y responsabilidad por lo que deseas hacer y hazlo. Gente muy activa, joven e innovadora te apoya.

21 de junio – 21 de julio Una de tus cualidades es ser persistente, ponla en práctica. No te des por vencido nunca. Te conectas con personas del extranjero. Tus gustos materiales y rutina están por dar un gran cambio. LEO

22 de julio – 22 de agosto Es momento de tomar decisiones que cambien el rumbo de tu vida. No permitas que te humillen o que jueguen con tus sentimientos. Es importante que prestes atención a lo que debe ser prioridad en tu vida. Evadir tu realidad o justificar lo injustificable no conduce a nada. VIRGO

23 de agosto – 22 de septiembre Borra lo negativo y enfatiza de ahora en adelante solamente en lo positivo. Valoras mucho más todo lo que tienes y eres. Tu fe se refuerza y tu espiritualidad crece. Nada será igual después de vivir lo impensable. LIBRA

23 de septiembre – 22 de octubre Bendiciones multiplicadas llegan a ti en este periodo otoñal que acaba de empezar. Estarás positivo y todo lo verás color de rosa. ESCORPIO

23 de octubre – 21 de noviembre Alguien se aleja, se retira, se va de tu vida lo que te llevará a reevaluar tus prioridades y a trazar un nuevo plan para seguir adelante con nuevos sueños. Es el momento de atender algo que has estado evitando. Por fin le das solución a eso que tanto te perturba. SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Tu encanto personal y tu sexualidad se exaltan. Todo lo que necesitas para atraer a esa persona que tanto te interesa lo tienes en estos momentos. Te encuentras en uno de los momentos más estables y felices del año. Las decisiones tomadas te han brindado mucha paz y satisfacciones personales. CAPRICORNIO

21 de diciembre – 19 de enero Ten fe, ya que todo lo que pueda estarse cuajando será para tu beneficio. Alguien que te aprecia te está dando la mano para que progreses y puedas hacer más dinero ACUARIO

20 de enero – 17 de febrero Este es tu momento para conectarte con gente y exigir aquello por lo que tanto has luchado.La buena suerte te acompaña ahora. Evita toda tentación que te aparte de tu propósito y objetivos. Atiende lo que es prioridad. PISCIS

18 de febrero – 19 de marzo Enfócate en todas las bendiciones que a diario disfrutas. Enfrenta tus propias batallas, que toda familia o persona tiene las suyas, aunque no las anuncie. Se suman responsabilidades en tu vida con niños o personas jóvenes.

El resumen semanal del horóscopo por Walter Mercado: Luna Nueva en Libra

