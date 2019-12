Horóscopo para Virgo 2020 Dinero, trabajo, amor y salud: mira lo que le deparan los astros a los nacidos bajo el signo de Virgo para este 2020. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aquí está el horóscopo de Virgo para el 2020

23 de agosto – 23 de septiembre

Panorama Astrológico

Júpiter, Saturno y Plutón te inyectan la energía necesaria para que en el 2020 lo soñado por ti sea toda una realidad. Renace otro virgoniano en ti, con más fuerza y potencial para salir adelante en todo lo que te propongas. Podrás ver claramente qué cosas debes de mejorar o cambiar para obtener los resultados deseados. Estarás dispuesto a volver a comenzar donde ayer fracasaste. Nada podrá parar tu ascenso a nuevas cumbres. Con tu talento y creatividad podrás resolver efectivamente todo conflicto que se pueda manifestar en tu vida. El 2020 te brindará un sinnúmero de oportunidades para que puedas superar tus miedos e inseguridades. Se impone romper con viejos hábitos, enterrar el ayer y recibir con una actitud positiva el 2020. Amor y Romance

El 2020 será un año en que estarás más concentrado en ti, en tu carrera, negocio o profesión y el romance pasará a un segundo plano. Te costará trabajo enamorarte otra vez. No te envolverás tanto, ni te preocuparás por lo que la otra persona piense o sienta. Por momentos te mostrarás curioso y en otros desprendido o alejado de quien parece interesarse en ti. Reconoce que no siempre tienes que ser tú (el o la) quien dé más en una relación. Ahora te toca ser a ti quien reciba. Acepta el respaldo, amor y comprensión que otros puedan brindarte. Evita bajo la influencia de los eclipses entrar en dimes y diretes tanto con tu pareja como con tu familia. Proponte ser más comprensivo y tolerante especialmente con las personas jóvenes de tu familia. Haz de este 2020 un año especial junto a tus seres queridos. Finanzas y trabajo

Excelente año para poner en orden tus prioridades en cuanto a lo que verdaderamente valoras en tu vida ahora. Júpiter te lleva explorar en grande las posibilidades de aumentar tus ingresos. Hacer más dinero está primero en tu agenda. Plutón te lleva por caminos nunca antes explorados por ti. Lo raro, lo impredecible, lo no imaginado o sorpresivo te llevará a un golpe de suerte. Estarás muy seguro de lo que eres capaz de hacer para triunfar y atraer la abundancia a tu vida. 2020 es tu año para visualizarte viviendo en la abundancia y esforzarte por lograr tus metas. No dependerás de otros para dar el primer paso. Tendrás mayor control de tus finanzas, siendo más responsable y consciente de cómo, cuándo y dónde inviertes tu dinero. Mi consejo para el 2020

En el 2020 estarás en acción, por lo que no habrá meta ni sueño que no puedas lograr. La persona detallista, sensible y luchadora que vive en ti se manifestará por todo lo alto. Los vientos de la buena suerte soplan para ti. Despierta el Dios o la Diosa que vive en tu interior. Según te veas te verán y según te trates, te tratarán. Cumple con otros pero asegúrate de cumplir contigo primero. Aprende a recibir ya que tú mereces lo mejor que el Universo ofrece. Entierra valientemente lo triste y amargo del pasado. No mires atrás con nostalgia y concéntrate en el aquí y el ahora. Reflexiona, piensa, medita todo paso a dar ya que lo que decidas en el 2020 te atará por muchos años. Repite constantemente que Advertisement

