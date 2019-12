Horóscopo para Tauro 2020 Dinero, trabajo, amor y salud: mira lo que le deparan los astros a los nacidos bajo el signo de Tauro para este 2020. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aquí está el horóscopo de Tauro para el 2020

20 de abril – 19 de mayo Panorama Astrológico La energía planetaria del año 2020 es bastante benigna contigo. El aspecto astrológico más importante ocurre en el mes de agosto cuando Urano comienza su movimiento de retrogradación en tu signo. A Tauro no le gustan los cambios, es un signo fijo, constante y estable. Urano ha venido a darte lecciones de adaptación a todo lo que cambia, se moderniza, acaba o comienza. Urano estará retrógrado en tu signo a partir del día 15 de agosto y por el resto del año transformando tu vida en todos los niveles. El universo te obliga a adaptarte a todo como también a aceptar realidades que aunque algunas no sean de tu agrado serán grandes lecciones que te llevarán a crecer como ser humano y espiritual que eres. Se impone que fluyas con la corriente, escuches y aprendas. Amor y Romance 2020 es un año para hablar con tu pareja o persona de interés sobre la relación que desean llevar y qué hacer para que ésta funcione. Todo se habla, se comunica con tu pareja. Asuntos familiares, financieros, planes futuros y hasta la vida íntima, sexual, todo sobre temas de pareja, estará sobre el tapete. Si estás soltero y conoces a una persona con potencial para ser tu pareja sentimental, es importante que seas transparente al momento de comunicar lo que deseas, lo que esperas de esa persona y de la relación. Igualmente, si lo que quieres es una aventura, lo dejarás bien claro para no crear ilusiones ni expectativas en la otra persona. Tauro, en este año 2020 vas a ser tratado de la misma manera que trates a los demás. Por eso la buena comunicación, la comprensión y el entendimiento es la clave para tu felicidad. Finanzas y Trabajo En estos próximos doce meses tus finanzas estarán bastante estables. Venus, en tu mansión del dinero a partir de marzo, favorece la suerte y la buena fortuna. Tu momento de invertir o hacer negocios es antes del 24 de mayo. Luego, toma todas las precauciones necesarias para mantener tu situación económica estable, cuando el planeta Venus esté retrógrado, que será hasta 24 de junio. Ya superada una mala racha, volverás a gozar de la abundancia y prosperidad que el Universo tiene para ti. En lo laboral vas a brillar y sobresalir entre compañeros de trabajo o estudios. Trabajarás en grupo o con la ayuda de otros y obtendrás el éxito deseado. El año 2020 une a las personas con fines comunes. Ayudando a otros a crecer profesionalmente, te abres camino a mejores posiciones laborales. La envidia no cabe en tu corazón. Tu belleza interior se exalta y resalta tu belleza exterior. Mi consejo para ti en el 2020 Mucha gente querrá imitarte, pero nadie puede igualarte. Tu prioridad debe de ser el dinero, el buscar tu estabilidad financiera. Cuando trabajes en grupo, sé paciente y escucha otras opiniones antes de pasar juicio. Gente joven e innovadora podrían aportar ideas geniales para el crecimiento de tu empresa, negocio o posición laboral. En el amor se impone el escuchar. Imponer no está de moda en el 2020, llegar a acuerdos sí. Esto también se aplica tanto a los negocios como a relaciones de trabajo, amistades y familia. Separa tiempo para descansar como también para practicar y fortalecer tu fe, cualquiera que ésta sea. Tu espiritualidad será tu fortaleza y guía en este año tan fuerte, de tantos cambios y ajustes. Advertisement

