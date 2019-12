Horóscopo para Sagitario 2020 Dinero, trabajo, amor y salud: mira lo que le deparan los astros a los nacidos bajo el signo de Sagitario para este 2020. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aquí está el horóscopo de Sagitario para el 2020

21 de noviembre – 20 de diciembre Panorama Astrológico

El nuevo año 2020 se presenta como uno complejo, en que la paciencia y la perseverancia serán un requisito mayor. Tú, como todo un luchador en la vida, te enfrentarás con valentía a los retos y disfrutarás venciendo sobre todo lo negativo que se presente. A ti te gustan las cosas claras, simples y el 2020 se presenta complicado en todos los aspectos. Júpiter en unión con Saturno y Plutón en Capricornio, te avisa de grandes lecciones y situaciones difíciles que tendrás que enfrentar. Tú, como el aventurero del zodiaco, le darás el frente a lo que acontezca en tu vida y saldrás airoso siempre y cuando asumas una actitud positiva y valiente ante todo problema. Cree firmemente en ti y muéstrale tu mejor cara a la vida. Amor y Romance

En este 2020 querrás disfrutar de la conquista y de los placeres del amor sin restricciones ni compromisos. El matrimonio, que es una restricción pactada, no será cómodo para ti, Sagitario. Si estás unido o casado, tu relación pasará por una prueba y solo se quedará contigo quien te brinde felicidad. Todo ser que entre a tu espacio, tendrá una valiosa lección que darte. Las aventuras sentimentales no están favorecidas, pero atraerás amistades interesantes y divertidas. Haz un recuento de todo lo vivido en el amor y podrás realizar y aceptar errores cometidos. Es tiempo de cortar valientemente con seres que se han recostado de ti y disfrutar de estar contigo mismo.

Finanzas y trabajo

Aunque te califiquen de frívolo e ilógico continúa haciendo lo tuyo a tu manera ya que el dinero no te faltará en el año 2020. Sácale provecho a tus talentos ocultos. Demuestra tus habilidades sin temor a la crítica o al rechazo. Cuida de tus estados de ánimo y tus sentimientos bajo los efectos de los eclipses lunares de este año 2020. No permitas que la depresión y la melancolía apaguen tu fuego de inspiración y de creatividad. Únete a personas inteligentes y espirituales que te puedan y sepan apoyarte en tus sueños y ambiciones. Aprende a ahorrar para que estés preparado para los tiempos difíciles. No vivas gastando todo lo que tienes para complacer caprichos de otros, especialmente aquellos que nada agradecen.

Mi consejo para el 2020

Controla nervios y ansiedades. No le des permiso a nadie a que te saque de tu centro de paz y de amor. La felicidad y la sanación de muchos de tus males saldrán de tu propio interior. Por fracasos en años anteriores no te cierres a oportunidades profesionales o sentimentales. Sal de falsas obligaciones y realiza que tú eres una persona independiente, libre y capaz de lograrlo todo cuando se lo propone. Haz un análisis de tu vida y comienza a enderezar lo que tú crees está torcido en tu existencia. Decreta todo lo que deseas conseguir en el 2020, pero hazlo en presente, o sea, como si ya lo hubieras obtenido. Repite al levantarte y al acostarte: “Yo soy el hijo perfecto de Dios, tengo salud, dinero y amor”. Decide que en este año te vas a cuidar más, a darte valor y mérito y a ser feliz a pesar de todo. Advertisement

Horóscopo para Sagitario 2020

