Horóscopo para Piscis 2020 Dinero, trabajo, amor y salud: mira lo que le deparan los astros a los nacidos bajo el signo de Piscis para este 2020. By Walter Mercado para People en Español Aquí está el horóscopo de Piscis para el 2020

19 de febrero – 18 de marzo Panorama Astrológico

Da Comienzo el nuevo año 2020 con aspectos fuertes que nos tocarán a todos de una manera u otra. Tú eres un ser muy sensible y podrías sentirte abrumado con tanta acción planetaria. Se impone poner las pies bien firmes sobre la tierra y esto será para tu beneficio porque te mantendrá ocupado y concentrado en lo que tienes o deseas hacer. Júpiter te inyectará optimismo y salpicará tu vida con la alegría de vivir. Te sentirás inspirado y buscarás ese lugar especial donde poder expresar tu creatividad. Saturno saca a la luz secretos e inseguridades que se tienen que resolver en el año 2020 para tu bienestar emocional. Urano, por su parte, te llevará a enfrentar retos y verdades que te habías negado a aceptar y te impulsará al cambio muy necesario en tu vida. Amor y Romance

|El nuevo año 2020 te ofrecerá oportunidades de encontrar seres que llenen tus expectativas sentimentales en el lugar de trabajo y en actividades sociales o reuniones familiares. La suerte en el amor te arropará completamente. Hay muchas sorpresas en aventuras románticas en el 2020 esperando por ti tras bastidores. Tu poder de seducción se multiplicará pero ten mucho cuidado con el engaño y la fantasía. No es el año para casarte o comprometerte a lo loco. Tienes que pensarlo bien y meditar cuando vayas a dar el sí. Sal, déjate ver, circula socialmente pero no te compliques con seres neuróticos, problemáticos o dependientes. Recuerda, es mejor estar solo que mal acompañado. En este año 2020 harás excelentes amistades que te ayudarán a lograr sueños y ambiciones. Finanzas y Trabajo

Si laboras en leyes, política o arte, tendrás el apoyo astral para brillar como lo que eres, toda una estrella en el firmamento. Sabrás administrar sabiamente tu dinero aun cuando la situación en tu vida se torne difícil o complicada. Ganarás más dinero pero también tendrás mayores responsabilidades. Tu buen sentido del humor será tu aliado en tu lugar de trabajo. En situaciones conflictivas que se puedan presentar, conseguirás salir airoso y triunfante gracias a tu audacia. Júpiter aumentará tus oportunidades para envolverte en un nuevo trabajo o profesión donde puedas demostrar tus talentos dormidos y hacer de tu trabajo una diversión. Nada ni nadie podrá detener tu racha de progreso. Aun en los momentos más difíciles, tú buscarás la manera de salir a flote y triunfar. Mi consejo para el 2020

Se impone controlar tus nervios y tu ritmo de vida. Este año 2020 se presenta como un año difícil y complicado, por lo que tienes que tomarlo todo con profunda calma y reírte de aquello que no puedes solucionar. No desperdicies la energía en frivolidades. Piensa menos y observa más. Practica la meditación y el arte de no hacer nada. Dale mayor importancia a tu vida espiritual ya que el poder que te sostendrá en todo momento será tu fe en Dios, tus Ángeles o seres de luz. Para mediados del año 2020, los vientos de la buena suerte soplarán a tu favor. Aprovecha para envolverte en nuevos estudios, tomar y ofrecer conferencias o seminarios y sobre todo, darle rienda suelta a tus inquietudes artísticas, espirituales y políticas. Sé más compasivo, comprensivo y tolerante pero sobre todo, ríete mucho. Advertisement

