Horóscopo para Libra 2020 Dinero, trabajo, amor y salud: mira lo que le deparan los astros a los nacidos bajo el signo de Libra para este 2020. By Walter Mercado para People en Español

22 de septiembre – 21 de octubrex Panorama Astrológico Plutón, Júpiter y Saturno en Capricornio te sacuden con su energía para despertarte a realidades que te niegas inconscientemente a aceptar. Tendrás que superar miedos e inseguridades, librano. La balanza que te representa va de un lado a otro. Se impone que seas bondadoso contigo mismo y te cuides en cuerpo y alma. Júpiter te llenará de optimismo y entusiasmo para llevar a cabo tus planes para el futuro. Saturno te lleva a enfrentar la verdad y resolver de una vez y por todas conflictos y situaciones tensas entre familiares o compañeros de trabajo. Reconocerás y superarás todo lo que te limita. Enfrentando la realidad volarás hacia tu libertad, Libra. Urano te llevará a explorar en lo más íntimo de tu ser con intensidad y pasión. Descubrirás aspectos tuyos que no sabías que existían. En este 2020 tomarás mayor interés en lo relacionado a tu hogar o familia. Amor y Romance

Tú eres el signo del amor y la belleza, regido por Venus. Tu mansión del amor se exalta con toda esta energía planetaria que te rodea y todo puede ocurrir en lo romántico. Tu poder de seducción será mayor en el 2020. Si te encuentras solo, el ser que esperas, llegará, pero esta vez aplicarás lecciones vividas en tu selección sentimental. No serás ni mártir, ni victima al entregar tu corazón. Júpiter se ocupará de ampliar tu círculo de amistades que te ayudarán a lograr sueños y ambiciones. Venus, tu regente, te hace sumamente atractivo a los ojos de todo el mundo. Aléjate de triángulos peligrosos, tragedias de amor, seres dependientes y neuróticos. En el 2020, proponte ser feliz, hacer lo que más te gusta y que no hace daño a nadie y sobre todo aprender a amarte. Finanzas y trabajo

Las finanzas cobran atención especial para ti en este 2020. Vas a ganar dinero extra creando con tu mente. Tendrás una fuerte conexión espiritual con tus finanzas. Estarás más humanitario, caritativo y espiritual gracias a la energía de los planetas. Sabrás aplicar las leyes espirituales de la prosperidad. En lo profesional te vas a destacar ganando la admiración y el aplauso de muchos. Podrás administrar y dirigir a otros con diplomacia, tacto y sabiduría. Sabrás incrementar tus ingresos aplicándote más en tu trabajo y siendo más organizado y responsable. Arriésgate cuidadosamente y te ira de maravilla en el 2020. Mi consejo para el 2020

Ten fe ya que el poder que te sostendrá en todo momento será tu fe en Dios y en tus seres de Luz. Valórate. Colócate en un altar y date a respetar. Es tu momento de levantarte como el ave Fénix de sus propias cenizas. Atrévete a lo que nunca te atreviste antes. O sea, a ser tú mismo sin pretensiones ni caretas. Cuida tu cuerpo físico con esmero y dedicación. Embellécete por dentro y por fuera. Vuelve a estudiar y supérate. Si eres positivo, este año te llueven oportunidades para crecer y evolucionar. Sal de falsas obligaciones y realiza, si eres soltero, que tú eres un ser libre, independiente y capaz de lograrlo todo cuando así se lo propone. Todo lo astral conspirará para que seas feliz, próspero y saludable. Rompe cadenas y vuela hacia tu destino en el 2020. Advertisement

Horóscopo para Libra 2020

