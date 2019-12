Horóscopo para Leo 2020 Dinero, trabajo, amor y salud: mira lo que le deparan los astros a los nacidos bajo el signo de Leo para este 2020. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aquí está el horóscopo de Leo para el 2020

22 de julio – 21 de agosto Panorama Astrológico

Todo puede pasar en este 2020 ya que el factor sorpresa estará muy presente en tu vida. Cada cambio planetario, cada eclipse sacudirá tu rutina, hábitos personales y tu agenda laboral. Saturno, Plutón y Júpiter conspiran para hacer cambios drásticos en tu persona, en especial en tu salud. Necesitas cuidar de ti, evitando los excesos en la comida, bebida y actividad física. Recuerda, todos los excesos son perjudiciales. Mantener el balance se impone ahora. Los eclipses, por otro lado, serán bondadosos contigo. Siempre, días antes y después de cada eclipse, evita tomar riesgos. Aunque el eclipse lunar de enero y el eclipse solar de junio revuelcan tu vida secreta, tus sentimientos ocultos y vida íntima, tu fortaleza de espíritu te impulsará a mantener todo bajo control. De ti dependerá el ser discreto y no dar motivos para escándalos mayores, Leo. Amor y Romance

Como ya mencioné, ser extremista en el 2020 sería contraproducente para ti. Balance, equilibrio, son palabras sagradas para ti en este año. Mercurio retrógrado en tu mansión de uniones y asociaciones a partir del 17 de febrero al 9 de marzo, señala posibles malentendidos con tu pareja o con esa persona que te interesa. Aunque el 2020 se perfila un año estable para ti, en asuntos del amor, tu periodo de brillantes lo será desde el 20 de enero al 18 de febrero. Vas a poseer el poder cósmico para sacarle el máximo provecho y gozo a cada instante que pases con la persona de tu agrado. Si estás casado o unido sentimentalmente, cuidarás tu relación de todo lo que pueda perjudicarla. Nada de publicar o exponer tu vida en pareja, la envidia y malas vibras de otras personas emiten negatividad que no necesitas rondando en tu ambiente. Finanzas y Trabajo

En lo económico como en lo laboral, el 2020 trae para ti una revolución total y aunque no te dieras cuenta, hace mucho tiempo has estado preparando para ello. Urano ha estado influyendo grandemente en tus planes económicos. Ahora te encuentras más consciente de cuidar y asegurar tu futuro económico. Las posibilidades son altas para que recibas en este año, una fuerte cantidad de dinero y tendrás que saberlo invertir para multiplicarlo. No asumas o llegues a conclusiones sin consultar a los expertos en el mundo de las finanzas. Cumple con la ley, ponlo todo por escrito. Asegúrate que todo lo que hagas sea legal. Los eclipses pueden inclinarte a caer en la tentación de no seguir los procesos requeridos, por ahorrar tiempo y dinero. Evítate futuros problemas haciendo lo correcto desde un principio. Mi consejo para el 2020

Este es un periodo de grandes ajustes tanto en lo personal como en lo financiero. Se requiere que tu mente esté despejada y tú estés tranquilo para que tomes las decisiones correctas. Busca un balance entre tu vida personal, tu salud y tus finanzas. En el amor, primero enamórate de ti. Dale amor a tu cuerpo y a tu espíritu. Atiende con tiempo cualquier dolencia o padecimiento. No te sigas poniendo en un segundo lugar. Sigue las indicaciones de tu doctor ya que ignorarlas puede agravar cualquier padecimiento. El momento de cuidarte, de atenderte, de valorarte y ponerte en primer lugar es ahora. Júpiter va a exagerar todo lo que te suceda durante este periodo, por eso es tan importante buscar un balance en todo, Leo. Advertisement

