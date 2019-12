Horóscopo para Géminis 2020 Dinero, trabajo, amor y salud: mira lo que le deparan los astros a los nacidos bajo el signo de Géminis para este 2020. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aquí está el horóscopo de Géminis para el 2020

21 de mayo – 20 de junio

Panorama Astrológico Un nuevo y mejorado Géminis nace en ti en este año 2020. La energía de planetas tan importantes como Plutón, Júpiter y Saturno continúa enfrentándote a cambios transcendentales. Las decisiones que tomes de ahora en adelante traerán repercusiones muy significativas en tu futuro cercano. Verás la vida desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Maduras y superas con éxito, traumas y heridas del pasado. Ya nada te afectará como antes, Géminis. Lo vivido queda atrás y en tu presente construyes un mejor mañana. Tu mejor periodo será desde el 4 de abril hasta el 5 de mayo y desde el 24 de junio hasta el 7 de agosto que es cuando Venus visita tu signo de forma directa. En el año 2020 se resaltará como nunca antes tu belleza, tu sensualidad y atraerás buena suerte y la abundancia a tu vida. Amor y Romance Géminis es un signo muy soñador, romántico y se entrega al amor sin dejar de ser un signo fuerte y determinado. Tu peor enemigo en el amor es tu propia testarudez. Cuando te empeñas en conquistar a alguien, lo consigues aunque sea a base de sufrimientos y sacrificios. Venus, el planeta del amor y el dinero, te visita desde el 3 de abril hasta el 8 de agosto. Durante ese periodo estará retrógrado del 13 de mayo hasta el 24 de junio. En asuntos sentimentales, evita presionar a tu pareja o forzar situaciones incómodas para ambos. En general, se puede decir que en asuntos de amor y romance, 2020 será un año con muchas oportunidades para encontrar pareja. Atraerás miradas y serás el centro de atención donde quiera que te encuentres. Vas a proyectar una imagen de belleza y abundancia. Si estás unido, tu pareja se sentirá más atraída hacia ti, gracias a la energía positiva de Venus. Finanzas y Trabajo Con el planeta Venus visitándote durante varios meses en este 2020, llevas la suerte de la mano contigo. Definitivamente tu situación económica mejorará y disfrutarás de vivir en abundancia y prosperidad. Si deseas un trabajo diferente, que rete tu capacidad intelectual y te sirva para buscar tu estabilidad financiera, el 2020 es tu año. Saturno te ha dado grandes lecciones donde has aprendido a ganarte la confianza de tus superiores. Tu lealtad, integridad personal, responsabilidad y dedicación al trabajo te abrirán las puertas a una mejor posición y remuneración económica. Todo negocio o asociación que hagas se impone que sea legal. Los eclipses te pueden inclinar a caer en la tentación de hacer trampas o actuar indebidamente, lo cual tienes que evitar a toda costa y cuidar esmeradamente tu reputación. Mi consejo para ti en el 2020 Observa, aprende, escucha y permite que todo fluya con naturalidad. 2020 es un año de grandes cambios y por lo tanto, de ajustes. Adaptación es la palabra sagrada para ti, Géminis. Es importante que repitas afirmaciones que eleven tu fe, tu energía y confianza, en que todo lo que suceda, será para tu bien. El miedo, las dudas, aparecerán, pero tú siempre afirmarás que todo está en perfecto orden divino y mantendrás la clama y el control en tu vida. Piensa positivo, sé optimista y todo lo que te conviene llegará a ti. Prueba salir de tu zona de “confort” y vive otras experiencias. Este es tu año de ir tras aquello que tú sabes te hace feliz. Que nada empañe tu brillo personal. Que nadie te manipule o use. Advertisement

