Horóscopo para Escorpio 2020 Dinero, trabajo, amor y salud: mira lo que le deparan los astros a los nacidos bajo el signo de Escorpio para este 2020. By Walter Mercado para People en Español Aquí está el horóscopo de Escorpio para el 2020

22 de octubre – 20 de noviembre Panorama Astrológico

Te sentirás poderoso bajo la energía poderosa de los planetas. Comienzas el 2020 dispuesto a luchar, conquistar, vencer y triunfar en lo que más deseas. Lo secreto sale a la luz para que enfrentes y resuelvas problemas que podrían tener base en tu niñez. Es periodo de purificación, de limpieza mental y física. Plutón te lleva a dejar ir todo aquello que es tóxico en tu vida. Se impone un cambio y solo tú lo puedes lograr si realizas que aquello que has estado haciendo no te ha dado los resultados esperados por ti. La energía de Saturno te hará tomar decisiones muy importantes y necesarias tanto en tu trabajo o profesión, como en tu vida íntima y familiar. 2020 será un año de muchos cambios para ti y se impone que fluyas, aprendas y apliques las nuevas lecciones a tu diario vivir. Amor y Romance

El 2020 será un año que te beneficiará en el romance. La suerte en el amor te arropará. Harás excelentes amistades y una de ellas podría convertirse en alguien muy especial en tu mundo sentimental. Estarás más cariñoso, comprensivo, compasivo y abierto a los dictados de tu corazón. No te cierres a la aventura maravillosa de amar y ser amado por experiencias tristes en tu pasado. Acepta invitaciones y circula socialmente, Escorpio. Este año estarás menos explosivo y temperamental. Tu amor será más espiritual que físico. Buscarás verdades en tu ser amado. Estarás más receptivo, psíquico e intuitivo. Vas a tener el valor de poner tu mundo sentimental en orden. 2020, año favorable para contraer matrimonio y sentar bases firmes y estables en tu vida. Finanzas y Trabajo

Tanto las finanzas como la profesión son muy importantes para ti y en este año 2020 lo serán aún más. Urano te impulsará a ganar dinero creando con tu mente. Profesionalmente te destacarás ganando la confianza, la admiración y el aplauso de muchos. Sabrás administrar y dirigir a otros con diplomacia, tacto y sabiduría. Te arriesgarás pero, cuidadosamente y te irá bien. Aceptarás que lo que has aprendido en economía no ha sido por libros o escuelas sino por experiencia propia. En este año 2020 ganarás independencia económica, si así te lo propones. Pondrás en orden tus cuentas, pagarás deudas y pondrás al día todo lo que te estancaba. Aplica decretos y afirmaciones para atraer la prosperidad a tu vida. Tu éxito será motivo de envidias. Mi consejo para el 2020

Renaces a una nueva vida con muchas ilusiones y esperanzas. Cuida de tu salud física y emocional. Practica la medicina preventiva. Todo lo astral te apoya para que puedas rehacer tu vida, levantar tu voz, hacerte escuchar, viajar, volver a estudiar y sanar todo lo roto en tu vida. Aprovecha toda oportunidad que se presente para crecer profesional y económicamente pero sobre todo para evolucionar espiritualmente. Cuida de tus ingresos y sácales el mejor provecho. Amigos se multiplican pero enemigos gratuitos también. No confíes en quien más te alaba. No te dejes embabucar con quien mucho promete y no da nada. Pon tu fe en Dios, en tu familia y en ti mismo. Advertisement

Horóscopo para Escorpio 2020

