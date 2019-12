Horóscopo para Capricornio 2020 Dinero, trabajo, amor y salud: mira lo que le deparan los astros a los nacidos bajo el signo de Capricornio para este 2020. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aquí está el horóscopo de Capricornio para el 2020

21 de diciembre – 19 de enero Panorama Astrológico

Este año 2020 se presenta como uno de muchos retos para ti, Capricornio. Tendrás que enfrentar, lo quieras o no, situaciones difíciles o controversiales que podrían llegar a drenar tu energía. Trabajo, relaciones y familia de alguna manera recibirán el impacto de toda esta energía planetaria que tienes encima. Se impone que te coloques en primer lugar y tomes responsabilidad completa de tu vida. Solo tú podrás lograr salir adelante con tu fortaleza emocional y la fe que tienes en ti mismo y en la Divinidad. En el 2020 te conviertes en el héroe de tu propia vida. Júpiter será la luz que te guie, siempre y cuando no te resistas al cambio. Cuídate de Saturno, tu planeta regente, que junto a Plutón este año te harán difícil negociar, llegar a acuerdos en asuntos de negocio o trabajo. Se impone reconocer y cambiar aspectos negativos en ti, en tu personalidad. Los eclipses serán señales de periodos más intensos para ti durante este año. Amor y Romance

Estarás muy sentimental en el 2020. Busca la compañía de aquellos que amas. Valórate y valora esos momentos que pasas junto a tus seres queridos. Lo que antes considerabas una pérdida de tiempo ahora lo verás con los ojos del amor y querrás compartir y sentirte muy cerca de la persona que más quieres. Se impone que comuniques con mucha dulzura tus sentimientos. No te envuelvas en controversias de tú y/o yo. Nosotros, es la mejor palabra que puedes utilizar para limar asperezas y llegar a acuerdos positivos para ambas partes. Tu fortaleza emocional y el conocimiento que has adquirido en los últimos años te harán sentir seguro de lo que hagas y digas pero esta vez lo harás con mayor sentimiento, compresión y amor. Finanzas y trabajo

Cuida de tus recursos económicos. Evita estar en los extremos y sobre todo lee bien todo contrato en el que tengas que estampar tu firma. La confusión, el engaño, la duda estarán presentes. Piensa bien las cosas antes de actuar. Ubícate en el lugar donde te sientas seguro, estable y poco vulnerable. Con toda esa energía planetaria en tu signo, todo se te dará lento, por lo que tienes que desarrollar grados mayores de paciencia. Los eclipses pondrán mayor estrés en tu diario vivir. Alguien que te envidia tratará de hacerte quedar mal en tu trabajo o profesión. No juegues su juego, tú no tienes que defenderte de nada ni nadie. Mantente concentrado en tu trabajo y continúa dando siempre lo mejor de ti. Mi consejo para el 2020

Problemas vienen y van pero tú mantente en tu centro de paz. De seguro el 2020 será un año de retos para ti pero también te dejará más sabio y seguro de ti mismo. Aprenderás lo que nunca habías imaginado. Desarrollarás mayor paciencia ante todo problema a solucionar. Buscarás en tu interior el verdadero ser que habita en ti y reconocerás tus errores y virtudes. En el año 2020 se impone que enfatices en eso que mejor saber hacer y así aprovecharás positivamente la energía de Júpiter, el planeta de la expansión. Plutón te llevará a explorar tu lado psíquico, íntimo e intuitivo, por lo que es aconsejable dejarte llevar por tu intuición y en ocasiones fluir con los acontecimientos que se te van a presentar sorpresivamente en este próximo año. Advertisement

Horóscopo para Capricornio 2020

