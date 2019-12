Horóscopo para Cáncer 2020 Dinero, trabajo, amor y salud: mira lo que le deparan los astros a los nacidos bajo el signo de Cáncer para este 2020. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aquí está el horóscopo de Cáncer para el 2020

21 de junio – 21 de julio

Panorama Astrológico

Astrológicamente el 2020 será un año de muchos retos tanto en el amor, asociaciones como en la profesión. Planetas tan fuertes como Plutón, Júpiter y Saturno continúan educándote intensamente para que no repitas los mismos errores. Cáncer suele ser muy voluntarioso y dominante con quienes le rodean. Así mismo, como te gusta proteger y cuidar a tus amores, así mismo los castigas si no hacen tu voluntad. Cuidado, ya que cualquier acción tendrá consecuencias para tu persona. Los eclipses lunares influyen sobre ti ya que la luna es tu regente. Comienzas el día 10 con un eclipse lunar en tu signo. Tienes que trabajar con tus emociones. El controlar tu mente y ser objetivo, práctico te servirá para comenzar un año con optimismo y energía positiva. Si por el contrario, te dejas tumbar, derrotar por el sentimentalismo, el pesimismo, deseos de venganza y otros sentimientos negativos, marcarás un año de dificultades y de mucho trabajo para sobrevivir a los cambios que tendrás que enfrentar. Amor y Romance

Plutón, Saturno y Júpiter alteran de forma muy notable tu vida amorosa. El movimiento retrógrado de estos tres planetas durante varios meses del 2020, te enfrentan a grandes decisiones y pruebas en el terreno sentimental. Enfrentarás situaciones antes ya vividas pero aplicarás lo aprendido. Conocerás personas que despertarán tu interés, en especial en los primeros cinco meses del año pero esta vez serás más selectivo. Nada de entregar tu corazón a quien no lo luche y demuestre que te merece. Si estás unido, dejarás de dar tanto si no eres correspondido de la misma forma. Amarás en la misma medida que seas amado y respetado. Para uniones matrimoniales o más serias, el mejor periodo será del mes de septiembre en adelante. Buscarás unirte a un amor diferente que te motive e inspire a vivir nuevas experiencias, aventuras y pasiones. Finanzas y Trabajo

El año de la Rata de Metal, el 2020, te lleva a nuevos rumbos y metas laborales. El trabajo soñado por fin se manifiesta. Venus, a partir del día 7 de febrero, influirá muy positivamente en tus finanzas. Los cambios que ocurran a principio de año serán positivos, aunque de momento parezca lo contrario. Fluye y deja que el Universo te dirija hacia el éxito profesional. Otros cancerianos desearán retirarse y disfrutar de la vida. El 2020 trae cambios favorables para todos ellos. Resistirse al cambio es una pérdida de tiempo. Cambios vendrán, ajustes se tendrán que hacer pero hay que fluir. Un nuevo ambiente laboral, un nuevo pasatiempo, gente diferente a tu lado, aprendizaje y experiencias, todo será favorable para ti. Vence el miedo y enfrenta la vida con mucho optimismo, Cáncer. Mi consejo para ti en el 2020

Atrévete a vivir, Cáncer. Llevas años aferrado/a a gente o situaciones que te han estancado. Rompe con dependencias tanto económicas como personales. En el 2020 todo cambiará de una manera u otra. Si continúas repitiendo los mismos patrones, seguirás en lo mismo. Si deseas un cambio en tu relación sentimental, carrera o trabajo actual, deberás tratar otras maneras de comunicación con las personas, otra forma de actuar y de responder ante sus palabras y acciones. Si has estado soltero por largo tiempo y te encuentras en busca de tu media naranja, se impone llevar a cabo ajustes en tu vida personal y aprovechar oportunidades donde puedas compartir y conocer gente nueva. No exijas perfección ya que buscar la perfección cuando no se es perfecto no funciona. Advertisement

Close Share options

Close View image Horóscopo para Cáncer 2020

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.