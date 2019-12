Horóscopo para Acuario 2020

Aquí está el horóscopo de Acuario para el 2020

20 de enero – 18 de febrero

Panorama Astrológico

Optimismo será tu palabra sagrada para el próximo año 2020. Fuertes y poderosos planetas como Júpiter, Saturno, Plutón y Urano, nos despertarán a nuevas y necesarias realidades. Se impone un cambio a nivel mundial y esto nos afectará a cada uno de nosotros. Tú, Acuario, eres el signo de la humanidad y verás reflejado en carne propia todos estos cambios. Fluir como el agua del rio, te conviene, a la vez que aprendes y vas cambiando aquello en tu vida que ya no te ayuda o no te conviene. Nada se mantiene igual, todo cambia y con el cambio nosotros también. Urano, tu planeta regente, te reta, causando drama, caos en tu vida pero a su vez, brindándote la oportunidad de demostrar lo que has aprendido en el transcurso de la misma y llevándote a realizar que en ti existe la fuerza y el poder de salir adelante y triunfar aun en la peor de las crisis.

Amor y Romance

Estarás sumamente sensible y sentimental en el terreno amoroso. Tendrás mucho trabajo, responsabilidades sobre ti y esto te pondrá vulnerable, irritable y poco cooperador tanto con tu pareja como con tu familia inmediata. Reconoce la situación y toma el control. No permitas que sucesos difíciles o controversiales afecten tu felicidad. Es tiempo de ver de cerca quien es quien en tu círculo de amistades. Harás limpieza y saldrás de personas tóxicas que contaminan el ambiente. Si buscas pareja, el 2020 te lleva a envolverte en círculos sociales o de ayuda social en los cuales darás con tu media naranja. No es un buen año para matrimonio o compromisos serios pero en cambio sí lo será para conocer mejor a esa persona que comparte gustos e ideas similares y ver si de verdad te valora, respeta y quiere.

Finanzas y Trabajo

Aun con todo el caos que pueda reinar en el 2020, se vaticinan ganancias para ti, Acuario. Plutón despierta talentos ocultos en ti que aumentarán tus ganancias. Nadie más atrevido, ingenioso, imaginativo y capaz de todo que tú, Acuario. Los extranjeros y el extranjero te traerán mucha suerte. Tu capacidad de adaptabilidad será asombrosa. Has aprendido a valorar el dinero y a saber invertirlo sabiamente. La suerte en lo económico no te faltará en este año 2020 y podrás lograr independencia económica si así te lo propones. Divide tu tiempo sabiamente para que puedas dar el máximo en lo profesional y sacar tiempo de calidad para ti, tu pareja, tu familia y tus amigos.

Mi consejo para el 2020

Renaces a una nueva vida con muchas ilusiones y esperanzas. Tu vida espiritual adquiere mayor importancia, Acuario. Todo lo astral te apoya a rehacer tu vida, a levantar tu voz, hacerte escuchar y sanar todo lo roto en tu vida. Labora según los valores morales y con ética. No hagas nada que pueda perjudicar a otro ser humano. En el amor no permitas que jueguen con tus sentimientos. No mendigues cariño. Ponte en un altar y exige que te traten como te mereces. Controla tu carácter y no explotes con quien no tiene la culpa. Cuida de tu salud como lo más valioso de tu vida. Aliméntate sanamente, duerme lo suficiente y sobre todo aprende a relajarte y dejar ir.