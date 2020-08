El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 13 de agosto El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido jueves, mi gente bella! Hoy comenzamos este día con la fuerte influencia de la Luna que se encuentra formando un trígono con el planeta Júpiter, así que te sentirás muy feliz y afortunado en tu hogar. Verás con buenos ojos todo lo que pasa a tu alrededor y sentirás deseos de agradecer a Dios y al Universo por todas las bendiciones que recibes. Además, tendrás un carácter social que te llevará a relacionarte muy bien con todas las personas. Estarás amable, encantador y conversador. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “AGRADEZCO AL UNIVERSO POR TODOS LOS DONES CONCEDIDOS” Si hoy, 13 de agosto, estás de cumpleaños… Buenas y positivas vibraciones te acompañarán en este nuevo año. Quiero que estés muy atento para aprovechar todas las oportunidades. Elige a personas creativas que colaboren contigo para tu labor. La Copa de la Suerte: 4, 23, 41, 55, 74, 89 Aries: Te vas a enfocar en tu crecimiento personal y profesional para alcanzar todos los logros que tienes propuestos. Además, conocerás personas muy influyentes en el sector político, que te ayudarán a progresar y con las que se te van a abrir muchas puertas. Tauro: El impulso a evolucionar te llenará de optimismo porque tendrás ganas de conocer lugares con energía espiritual y con diferentes estilos culturales. Pondrás en positivo los sentimientos negativos y volverás renovado para encarar tu vida de una forma distinta. Géminis: Buscarás la forma de establecer tu vida sentimental en un ambiente seguro, confiado y lleno de amor. Ya viviste suficientes desventuras y ahora quieres tomar la decisión de asumir un compromiso con la persona que amas. Si estás solo, las reuniones con amigos serán lo mejor para ti. Cáncer: Quien está a tu lado se quedará porque te ama y te respeta, así que, si tienes pareja, cuídala como se lo merece y dale muchos mimos. A los solteros también les espera un panorama muy alentador porque a la vuelta de la esquina está la persona que sabrá valorarte. Leo: Te llegarán nuevas ideas sobre cómo cuidar y mejorar tu físico, así que te ocuparás de verte bello para agradar a los otros y sobre todo a ti mismo. También investigarás sobre terapias alternativas de relajación, acupuntura y ultrasonidos para sentirte mejor. Virgo: Aparecerá alguien maravilloso, que te enamorará a primera vista generando una corriente de atracción mutua. Si no tienes pareja, no lo dejes escapar, abre los brazos a esta aventura amorosa que te renovará el corazón. Y si ya tienes amorcito, ojo con esos dilemas del corazón. Libra: Tu atención estará puesta en corregir los conflictos con tus parientes más queridos. Desde que saliste de tu casa dejaste atrás a muchas personas en las que piensas de vez en cuando. Si sientes la necesidad de saber cómo están no dudes en comunicarte. Si te lo dicta el corazón es por algo. Escorpio: Hoy te sentirás un poco desanimado, pero no debes dejar que tus energías terminen por el piso. Yo sé que estás buscando algo con mucho deseo desde hace tiempo y nada que te resulta, pero no tires la toalla porque en algún momento sucederá. Los astros te acompañan. Sagitario: Te vas a organizar para no descuidar tus finanzas, a pesar de que tu mente está dispersa en otros problemas. Tú conoces muy bien tus debilidades y sabes qué podría salir mal si te pones a jugar con tus responsabilidades. Tampoco arriesgarás tus ahorros. Capricornio: Hoy tu personalidad se va a destacar muchísimo, así que tendrás que aprovechar esa luz especial para hechizar a quien desees tener al lado tuyo. Yo sé que tienes a alguien en mente desde hace tiempo. Tampoco faltarán personas que quieran compartir tus ideas y brillar tanto como tú. Acuario: Te encuentras pasando por un momento algo tormentoso, pero esto será pasajero, te lo aseguro. Será muy conveniente que atiendas tu plano espiritual porque sentirás la necesidad de pedir al cosmos que te ilumine y tu intuición te irá mostrando el camino. Piscis: Uno de los amigos que bien te aprecia, traerá más logros a tu vida, así que tendrás que agradecer al universo esta oportunidad. También se harán realidad tus esperanzas de progreso y llegarás a la meta tan deseada, así que vete preparando desde ya.

