El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 11 de agosto El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio ¡Feliz y bendecido martes, mi gente bella! Te cuento que hoy con el trígono de la Luna y el planeta Marte tendrás un derroche de vitalidad y, mejor dicho, vas a querer experimentar con todo. Esto también se verá reflejado en una gran energía sexual y el deseo de tener muchas demostraciones de afecto con la persona que te gusta o con tu pareja. A pesar de que estarás tan activo, este aspecto también será ideal para hallar equilibrio y paz mental. Podrás sentarte a reflexionar sobre lo que has hecho y verás con claridad cuáles son los caminos que debes tomar de ahora en adelante. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "RECIBO CLARIDAD DEL UNIVERSO PARA ESCOGER MI CAMINO IDEAL" Si hoy, 11 de agosto, estás de cumpleaños… Será un año propicio para que te propongas encontrarte a ti mismo mediante ejercicios de relajación. Comenzarás un ciclo con una excelente energía purificadora. La Copa de la Suerte: 13, 26, 38, 52, 67, 85 Aries: Hoy estarás muy ocupado y prácticamente no tendrás tiempo ni para respirar. Dejaste que se te acumulara una gran cantidad de trabajo y te sentirás abrumado con tantos compromisos. Sin embargo, una persona llegará a ti como un hada madrina a darte una mano. Será tu salvavidas. Tauro: Vas a concretar un viaje por el que has venido ahorrando durante mucho tiempo y finalmente uno de tus sueños más anhelados se cumplirá. Esto será como un premio para ti porque vienes esforzándote mucho últimamente y necesitas un respiro. Géminis: Hoy muchas personas llegarán a ti para contarte sobre sus problemas y eso te hará sentir un poco fastidiado. Tendrás que tomarlo como una muestra de la confianza que generas en los demás y deberás tratar a la gente con mucho tacto. Cáncer: Te mirarás al espejo y vas a percibir que algo en tu interior no está bien, hasta el punto de afectar la forma en la que te proyectas con los demás. Por eso trabajarás en recuperar tu armonía y te centrarás en lo que es realmente importante para ti. Leo: Hoy será un buen día para renovar los ambientes de tu casa. Te vas a interesar en la aromaterapia e investigarás mucho al respecto. También podrías recibir una oferta de arrendamiento de un lugar que te gusta mucho y que ahora estará disponible para ti. Virgo: Tendrás muchas posibilidades de enamorarte profundamente o de conocer a alguien que será importante en tu vida. Y si ya tienes a tu amorcito, será un momento de decisiones sobre matrimonio, hijos o compra de vivienda. Libra: Tu mal humor va a influir intensamente en tus acciones durante el día, así que tendrás que controlarte por el bienestar tuyo y el de las personas que amas. Entenderás que debes ser más tolerante y tener buena voluntad para comprender las situaciones. Escorpio: Hoy vivirás algo que te hará ver que las relaciones no pueden planificarse porque cambian en forma continua. Si tu vida está pasando por revueltas, céntrate en permanecer tranquilo porque el universo se encargará de poner todo en su lugar. Tú solo confía. Sagitario: Te espera un periodo de éxito, ganancias y superación de todos los desafíos que se te presenten. Habrá ventajas económicas a tu favor, te ganarás la confianza de las personas del entorno y verás fluir muchos resultados positivos. Capricornio: Se resaltará en ti la creatividad intelectual. También utilizarás esa personalidad magnética que tienes para generar mucha atracción en los demás. Por fin te sentirás con ganas de emprender ese negocio independiente que tienes en mente. Acuario: En tu vida privada habrá situaciones críticas que son más fáciles de resolver de lo que te parece. En vez de buscar los defectos de los demás, recapacita sobre tu punto de vista. Verás que las cosas irán para mejor, si aprendes a ver las cosas con otros ojos. Piscis: Hoy serás la fuente de energía y alegría en tu círculo de amigos. Será la oportunidad ideal para reunirlos a todos y vivir momentos de calidad para que puedan ponerse al día y que sean inolvidables. Una botella de vino tinto les vendría bien, para sentirse más en confianza.

