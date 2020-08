El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 10 de agosto El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Feliz y bendecido lunes, mi gente bella. Para esta semana les contaré de qué forma planifica sus vacaciones cada persona según su signo del zodiaco y cuál es su mejor compañero de aventuras… ¡Presta atención! Aries: Tú solo necesitas un mapa. Eres el aventurero audaz que toma riesgos, el que ama ser un trotamundos. Tu mejor compañero es Sagitario, ambos son aventureros, ven el mundo con una sonrisa y tienen intereses compatibles. Tauro: Planificas tus vacaciones con la mayor cautela. No se te ocurriría armar el bolso a último momento. Capricornio es tu mejor compañero de viaje, porque son los mejores para planificar, sin lugar a errores, pero tampoco para sorpresas. Géminis: Eres muy sociable y conversador, por eso buscas información sobre el lugar y creas relaciones amistosas en tus viajes. El mejor compañero es otro Géminis. Cuando se juntan de a dos es como si viajaran en grupo y la diversión está asegurada. Cáncer: Eres una persona de hábitos, y eliges los mismos lugares, porque lo conocido te da seguridad. Tu mejor compañero es Virgo. Juntos forman un equipo fenomenal de organización, incluso hasta en los gastos porque saben cómo manejar cada detalle. Leo: Tú siempre te sientes merecedor de unas vacaciones lujosas porque para ti el límite no existe. Además, eres muy generoso y compartes todo con tus seres queridos. Tu mejor compañero es Libra, por su habilidad social unida a tu energía. Virgo: Tú armas y organizas los viajes a la perfección. Planeas las horas de cada día con las actividades que vas a realizar, desde el desayuno hasta la cena. Tu mejor compañero es Escorpio, cada uno le dará al otro lo que está necesitando. Libra: Disfrutas más de agradar a tus compañeros, que del lugar en sí. Te satisface ver que los de tu alrededor se divierten, y viajar en un crucero es ideal para ti. Acuario es tu mejor compañero, porque estimula el compañerismo y eso te encanta. Escorpio: Eliges siempre un destino exótico en donde buscas transformarte mediante nuevas experiencias. Con Piscis, tu mejor compañero, te entiendes muy bien, porque es tolerante con tus planes secretos. Y tú admiras su idealismo. Sagitario: La adrenalina no te deja descansar. Tus viajes siempre están enfocados en las aventuras y la exploración de experiencias. Leo es tu gran compañero, ambos sienten un amor auténtico por la vida compitiendo sanamente y disfrutando de lo desconocido. Capricornio: Eres el director general de cualquier viaje, en el cual no entran las aventuras. Te fascina visitar imperios del éxito de otras épocas. Cáncer es tu mejor compañero. Ambos forman un equipo observador de los mínimos detalles. Acuario: Viajas a tu antojo, a lugares donde puedas llevarte nuevas experiencias. Confías en que todo siempre va a salir bien, y no planificas ni organizas nada. Con Aries de compañero, armas los viajes más estimulantes. Piscis: Eliges un destino cerca del mar, porque te da la tranquilidad que necesitas para descansar. Una casa sobre el agua sería ideal para desconectarte de todo y pasar unos días especiales. Con Tauro, tu mejor compañero, forman una combinación positiva. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 33, 47, 54, 69, 72, 84 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

