Horóscopo del día para el 6 de febrero Descubre lo que te deparan los astros para hoy y tus números de la suerte con tu horóscopo del día por Walter Mercado. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 19 de marzo – 18 de abril Es tiempo de edificar puentes de comunicación a nivel de sentimiento. Se intensificanlas uniones o relaciones personales. Hay tensión ydesacuerdos y esto puede afectarte de dos maneras; seaclaratodo lo que no se había dicho, ollegan a acuerdos para que esa relación sea más sólida. Números de suerte: 2, 44, 8. Palabra Sagrada:Intensidad TAURO 19 de abril – 19 de mayo Recarga tus baterías emocionales y físicas.Se impone que busques la manera de relajarte, bien sea por medio deretiros espirituales, la meditación, los masajes corporales, la lectura, la música, o el arte en todas sus manifestaciones. No olvides el contacto directo con la naturaleza, el mar, el campo. Números de suerte: 49, 2, 21 Palabra Sagrada:Relajación GÉMINIS 20 de mayo – 19 de junio Si tienes pareja y no estabas seguro de establecerte formalmente ahora tomarás las cosas más en serio y buscarás estabilidad. Para los de este signo, que ya estén envueltos en una relación de unión o matrimonio, recibirán el apoyo de su media naranja y se beneficiarán de sus éxitos. Números de suerte: 4, 15, 24 Palabra Sagrada: Estabilidad CÁNCER 20 de junio – 21 de julio La salud mejora, pues te interesarás más por tu cuerpo y estarás más dispuesto a hacer lo correcto y alimentarte bien. Adáptate a las situaciones en vez de tratar de cambiarlas. El dinero te llega de diferentes formas, ya sea a través de un amigo, o de un pasatiempo favorito tuyo. Números de suerte: 10, 25, 9 Palabra Sagrada: Salud LEO 22 de julio – 21 de agosto El momento es excelente para empezar una nueva dieta, hacer un programa de ejercicios o desintoxicar tu cuerpo con alimentos sanos y puros. El yoga y la meditación son algunos de los programas que pueden ayudarte a alcanzar tus metas. Tú tienes el poder de transformar tu vida y tu imagen. Números de suerte: 3, 19, 30 Palabra Sagrada: Transformar VIRGO 22 de agosto – 21 de septiembre Tus relaciones de amor toman importancia ahora. Esto te mantendrá sumergido en tu vida íntima y social. Las reuniones de índole social te llevarán a conocer personas claves que te ayudarán en tu carrera o te abrirán puertas a nuevas oportunidadesde trabajo. Númerosde suerte: 5, 25, 7 Palabra Sagrada:Oportunidad LIBRA 22 de septiembre – 21 de octubre Cuida de tu círculo familiar. Se imponeque limes asperezas con tu familia o cualquier pariente que se encuentre alejado de ti. Ponte al día en tu correspondencia o comunícate con aquellos que están esperando oír de ti. No lo dejes para después ya que podría ser tarde para dar explicaciones. Númerosde suerte: 11, 6, 15 Palabra Sagrada:Comunicar ESCORPIO 22 de octubre – 20 de noviembre Tu interés por los asuntos económicoste ayudará grandemente al momento de invertir tu dinero o hacer compras importantes. No obstante toma siempre tus precauciones. En el amor habrá dudas y arrepentimientos. No tomesdecisiones finales por ahora pero sí tomate tu tiempo en todo. Númerosde suerte: 29,16, 8 Palabra Sagrada:Invertir SAGITARIO 21 de noviembre – 20 de diciembre Si te encuentras enbusca de trabajo, se presentarán las oportunidades si sigues insistiendo, y moviéndote con diligencia y seguridad en ti mismo. Tendrás que enfrentar algunos problemas pero esto no impedirá tu progreso. Cree en ti, que vas a obtener el éxito deseado. Números de suerte: 1, 10, 29 Palabra Sagrada: Creer CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero No le restes importancia a tus relaciones sentimentales ya que esto podría crear distanciamiento entre tú y tu pareja. En lo que al dinero se refiere, toma la iniciativa. Busca nuevas formas de invertir y sacar el mayor provecho del mismo. Cuida de tu apariencia personal e invierte en ti. Números de suerte: 4, 13, 10. Palabra Sagrada: Invertir ACUARIO 20 de enero – 18 de febrero Tomarás la iniciativa para salir adelante. Disfrutarás como nunca de tu tiempo libre, especialmente si te encuentras junto a tus seres queridos. Hallarás solución a tus problemas y gozarás de las energías necesarias para llevar a cabo cualquier actividad, que requiera esfuerzo físico. Números de suerte: 8, 11, 51 Palabra Sagrada:Actividad PISCIS 19 de febrero – 18 de marzo Concéntrate en tu trabajo y ponte al día en todo aquello que presente atraso. Ten mucho cuidado con lo que dices y la manera en cómo te comunicas con los demás. Se impone ahora tomarte un descanso de todo y dejar que las cosas fluyan sin mayor interferencia de tu parte. Números de suerte: 9, 36, 32 Palabra Sagrada:Concentrar ——— Horóscopo WM por: Betty Benet Mercado Advertisement

Close Share options

Close View image Horóscopo del día para el 6 de febrero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.