Horóscopo del día para el 6 de enero de 2020 ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz Día de Reyes! Descubre lo que te deparan los astros para hoy y tus números de la suerte con tu horóscopo del día por Walter Mercado. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 19 de marzo – 19 de abril Proponte promover la paz, la comprensión y la humildad ya que estarás rebelde y poco tolerante. Será difícil hacerte cambiar de opinión en aquello ya decidido por ti. Acuérdate que todo en la vida tiene su consecuencia y si te muestras poco cooperador todos se alejarán de tu lado. Números de suerte: 15, 30, 12 Palabra Sagrada: Promover TAURO 19 de abril – 19 de mayo Te tomarás el tiempo necesario para cuidar más de tu alma, tu mente y de tu cuerpo también. Nutre tu ser interior por medio de la meditación, oraciones y la lectura de maestros espirituales. Pon en práctica todo lo que predicas y te convertirás en un buen ejemplo para muchos. Números de suerte: 20, 12, 4 Palabra Sagrada: Ejemplo GÉMINIS 20 de mayo – 19 de junio Se impone que limpies tu alma de viejos rencores. Es tiempo de olvidar y perdonar. Ten presente que muchas veces perdiendo se gana y la vida tiene cantidades de sorpresas agradables para ti. Comienza algún nuevo proyecto, lleva a cabo aquello que siempre has querido hacer. Números de suerte: 38, 19, 23 Palabra Sagrada: Realizar CÁNCER 20 de junio – 21 de julio Momento para laborar y tomar decisiones en conjunto tomando en consideración la opinión de los demás. Tu originalidad se impone por lo que estamparás tu sello de distinción en todo. Tendrás el valor para lograr aparentes sueños imposibles. Todo viaje que realices te vaticina éxito y diversión. Números de suerte: 2, 28,41 Palabra Sagrada: Valor LEO 22 de julio – 21 de agosto Se acabó tu periodo de mártir o víctima. Se abren puertas a través de viejos contactos. La situación actual no será la mejor, pero si tienes fe, lograrás lo que te propongas. Tu necesidad de libertad aumenta y romperás con todo lo que te ha estancado. Nadie podrá obligarte a hacer lo que tu alma rechaza. Números de suerte: 22, 45,7 Palabra Sagrada: Lograr VIRGO 22 de agosto – 21 de septiembre Estarás activo, apasionado, generoso y franco. Gustarás de demostrar con palabras y hechos toda la pasión que se encierra en tu corazón. Te recuperas milagrosamente en salud. Tu encanto, tu atractivo sexual se duplica por lo que si estás en busca de pareja aprovecha la buena racha. Números de suerte: 47, 9, 16 Palabra Sagrada: Recuperar LIBRA 22 de septiembre – 21 de octubre Se entrelaza tu imagen pública con tu éxito profesional. La mejor inversión que puedas hacer en estos momentos será en ti mismo. Cuida de tu cuerpo, imagen y apariencia. Demuestra tus ideas o talentos a los demás y atraerás colaboradores o personas que quieran invertir en los mismos. Números de suerte: 18, 32, 5 Palabra Sagrada: Demostrar ESCORPIO 22 de octubre – 20 de noviembre Demuestra valientemente tus quilates profesionales. Entierra la timidez y no permitas que el miedo, la inseguridad o el fracaso del ayer te paralicen. Ponte en primer lugar y atrévete a lograr lo que ambiciones. Los vientos de la buena suerte soplan a tu favor. Corrige todo aquello que te limita. Números de suerte: 19, 23, 10 Palabra Sagrada: Corregir SAGITARIO 21 de noviembre – 20 de diciembre Lo que en estos momentos parece ser una mala noticia en realidad es un nuevo comienzo en tu vida, en donde muchas cosas buenas están por manifestarse. La familia te busca, te apoya y te demuestran todo su amor. Te sentirás querido y apreciado por ser tú mismo. Números de suerte: 40, 16, 4 Palabra Sagrada: Comienzo CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero No te precipites en nada, Capricornio. No digas un sí sin pensar antes en las consecuencias. Combate la ansiedad, modera tu ritmo de vida. Organízate para que puedas hacer más con menos esfuerzo. Centra tu atención en las verdaderas prioridades de tu vida. Tendrás alegrías por hijos y nietos. Números de suerte: 11, 50, 36 Palabra Sagrada: Prioridad ACUARIO 20 de enero – 18 de febrero Periodode mucha actividad y si aprovechas toda invitación que te hagan, de seguro conocerás a alguien muy especial si estás en busca de pareja. Levantarás tu voz a favor de aquellos que necesitan ayuda y te harás respetar por tu honestidad. Todo reto será una nueva oportunidad para triunfar. Números de suerte: 3, 38, 22 Palabra Sagrada: Reto PISCIS 19 de febrero – 18 de marzo Romperás con leyes caducas, convencionalismos estúpidos y conceptos erróneos que te mantenían paralizado. Le darás punto final a todo lo que empezaste y no terminaste en años pasados. Tendrás éxito en lo que te propongas, especialmente en los medios de comunicación. Números de suerte: 34, 1, 46 Palabra Sagrada: Final HoróscopoWM por: Betty Benet Mercado Advertisement

