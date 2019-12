Walter Mercado horóscopo del día para el 6 de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Fluye el dinero hacia ti con más facilidad. Esos tiempos de escasez ya no son tan comunes en tu vida. Se ha abierto la puerta de la abundancia para ti. Sabes lo que hacer, cómo proyectarte y trabajar para mantener la fuente de la abundancia fluyendo constantemente. Números de suerte: 5, 13, 33 Palabra Sagrada: Abundancia TAURO 20 de abril – 20 de mayo Busca la paz y la tranquilidad en tu interior. Se impone que hagas limpieza en tu vida y saques de tu corazón sentimientos de ira, rencores y venganzas. Envíale miles de bendiciones a tu enemigo ya que es la mejor manera de desarmarlo y ganar la batalla. Cultiva sentimientos de paz y amor. Números de suerte: 16, 43, 29 Palabra Sagrada: Limpieza GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Seres de luz te guían, te protegen y te llenan de pasión para que logres todo aquello que tanto has anhelado. Tu momento de triunfar es ahora. Concentra tu atención hacia todo lo que implique ganancias, dinero o prosperidad. Buen momento para lanzarte en nuevas aventuras. Números de suerte: 5, 24, 2 Palabra Sagrada: Protección CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Aquel o aquella que te ama se comprometerá contigo. Te sentirás seguro y estable en el amor. No más dudas ni celos estúpidos y dañinos. Amarás y te sentirás amado. Esos pequeños desacuerdos servirán de puentes para unirlos más como pareja y crecer juntos en el amor. Números de suerte: 43, 19, 11 Palabra Sagrada: Crecer LEO 22 de julio – 22 de agosto Conserva energía y no la malgastes en probar que tú tienes la razón. Envolverte en discusiones con personas atrasadas mentalmente será como caminar en una calle sin salida. Realizarás que lo único que necesitas para ser feliz es estar bien contigo mismo y sentirte tranquilo con tu conciencia. Números de suerte: 21, 15, 10 Palabra Sagrada: Tranquilidad VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre En lo que al amor se refiere, ahora te llega aquello que tanto has pedido. Si tienes pareja podrás encontrar en la misma el apoyo hacia tus metas o propósitos. Si te encuentras soltero(a) alguien logrará traer estabilidad, seguridad tanto emocional como material a tu vida. Números de suerte: 39, 14, 7 Palabra Sagrada: Apoyo LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Te destacas y sales adelante tanto en el trabajo como en tu profesión. Alguien tratará de presionarte e influir en ti su pensar. No te dejes manipular y manifiesta lo que tú consideras tu verdad. Sé flexible sin embargo con aquellos que desean exponerte sus ideas y escuchar las tuyas. Números de suerte: 12, 36, 4 Palabra Sagrada: Destacar ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Asuntos legales, de corte, se resuelven favorablemente para ti. Ahora podrás descansar en mente y alma. En tu tiempo libre disfruta de aquello que te llene cien por ciento de satisfacción como podría ser un pasatiempo, el arte, la música, o la buena compañía de alguien querido. Números de suerte: 9, 10, 34 Palabra Sagrada: Disfrutar SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Explora maneras de desintoxicar tu cuerpo. Hazte el firme propósito de mantenerte saludable en cuerpo y alma vigilando bien de cerca tu salud ya que la misma podría verse afectada debido a los excesos. Sé moderado al ingerir sustancias tóxicas como el alcohol o las grasas saturadas. Números de suerte: 8, 41, 26 Palabra sagrada: Desintoxicar CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Te las ingenias ahora para salir adelante en tu trabajo, estudios o profesión. Seres de luz gravitarán ahora hacia ti para indicarte el camino a seguir. Triunfarás donde muchos han fracasado. Todo intento por lograr mejorar o sobresalir te dejará excelentes resultados. Números de suerte: 3, 28, 16 Palabra Sagrada: Éxito ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Fertiliza tu vida con amor. Supera depresiones, miedos e inseguridades. Basta ya de atormentarte. Entierra el drama y vive plenamente el momento presente. Proponte ser feliz y disfruta de la vida. No enfatices en lo negativo y comienza a enviar pensamientos positivos a todo el mundo. Números de suerte: 50, 4, 31 Palabra Sagrada: Vivir PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Tolerancia, paciencia en grandes cantidades es lo que debes desarrollar en estos momentos para mantenerte en control de tu vida. La familia está demandando mucho de ti y se impone que te organices para que no pierdas de perspectiva que tú también necesitas de tu tiempo libre. Números de suerte: 44, 18, 32 Palabra Sagrada: Tolerancia Advertisement

