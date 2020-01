Horóscopo del día para el 5 de enero de 2020 Descubre lo que te deparan los astros para hoy y tus números de la suerte con tu horóscopo del día por Walter Mercado. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Aries celebra un domingo especial. Te sientes más unido a la Divinidad y agradecido por todo lo que hoy gozas. Seguirás tus institutos como los Tres Reyes siguieron la estrella de Belén. Sabes el camino que te conviene elegir y qué caminos abandonar para poder ser feliz. Un cambio grande se anuncia. Tu afirmación de hoy: “Mi vida cambia para mejor”. Números de suerte: 4, 34, 7 Palabra Sagrada: Intuición TAURO 20 de abril – 20 de mayo La energía de la luna está contigo este domingo místico y especial. Esta noche harás feliz a un niño celebrando una noche mágica. Te gustan las tradiciones, eres una persona de mucha fe y te gusta hacer realidad los sueños de quienes amas. Regala paz y amor. Tu afirmación de hoy: “Mi felicidad se alimenta con el amor de quienes me rodean”. Números de suerte: 12, 42, 33 Palabra Sagrada: Magia GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Nada sucede por casualidad, todo tiene un motivo. Esta noche es especial para ti y para los que te rodean. Las estrellas te llevan a meditar sobre cómo quieres que sea este 2020. Tu fe se fortalece. Visitas un templo o lugar sagrado para ti. Pide y agradece, serás premiado. Tu afirmación de hoy: “Todos los días soy bendecido y doy gracias por ello”.

Números de suerte: 8, 40, 36 Palabra Sagrada: Motivación CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Día para regalar y celebrar con los seres que más quieres. Los tres Reyes Magos siguieron una estrella llenos de fe que los llevaría al Niño Jesús. Ten fe, la Divinidad quiere que seas feliz y vivas en abundancia. Sigue tu estrella y que nada nuble su luz. Nada de dudas o miedos, Cáncer. Tu afirmación de hoy: “Tengo que fe que mi vida será mejor”. Números de suerte: 30, 44, 1 Palabra Sagrada: Fe LEO 22 de julio – 22 de agosto Domingo familiar, Leo. Te unes a todo aquel que consideras parte importante en tu vida. Sales de lo habitual y te envuelves en una actividad diferente que disfrutarás mucho. Deja la tristeza atrás. La estrella de Belén está en tu corazón, ten fe en ti mismo, agradece que nada te falta y disfruta de la vida. Tu afirmación de hoy: “La paz que gozo es la luz que llena mis días de felicidad”. Números de suerte: 8, 44, 31 Palabra Sagrada: Paz VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Este día debes de seguir las señales que la Divinidad manifiesta para ti. Así como los Reyes emprendieron caminos desconocidos, no temas en comenzar un año con cambios radicales. Disfruta de esta noche de paz y amor y pide por ti. Pide, ora, medita en todo aquello que deseas. Tu afirmación de hoy: “El Universo me premia con todo aquello que me hace feliz”. Números de suerte: 49, 4, 15 Palabra Sagrada: Petición LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Esta noche la celebras de una forma especial. Te gusta la tradición y crees en ella. La estrella de Belén habita en ti y sabes que seguir los caminos correctos te han llevado a grandes logros. Agradeces todo lo vivido y lo que sabes llegará a ti como bendiciones en este 2020. Nada te falta ni te faltará. Tu afirmación de hoy: “Gracias por todo lo que tengo y por lo que soy”. Números de suerte: 5, 19, 22 Palabra Sagrada: Gratitud ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Esta noche es mística y llena de magia. Tu espiritualidad crece y tu fe se manifiesta haciendo un acto de amor. Tu pareja necesita de tu paciencia y comprensión. El mejor regalo que puedes hacerle es estar presente y darle cariño y atención. Tu afirmación de hoy: “Me abro al amor y a todo lo que me brinda” Números de suerte: 8, 18, 44 Palabra Sagrada: Amor SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Los días pasan y muchas veces te pierdes de celebrar grandes momentos junto a tus seres queridos. Hoy domingo te llenas de energía para hacer de esta noche una especial. Serás como un Rey Mago para aquellos que te aman y admiran. No dudes de tus cualidades y talentos. Regala sonrisas haciendo feliz a otros. Tu afirmación de hoy: “Soy feliz”. Números de suerte: 34, 54, 19 Palabra Sagrada: Felicidad CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Que nada ni nadie empañe esta noche de Reyes. Fluye y acepta una invitación para compartir con personas que desean tu compañía. Deja atrás lo que no te conviene. La estrella de Belén que habita en ti, es la luz que aclara tus pensamientos para seguir el camino correcto hacia la felicidad. Tu afirmación de hoy: “Decreto paz, amor y prosperidad para mí”. Números de suerte: 3, 11, 13 Palabra Sagrada: Aceptación ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Esta noche es especial para ti y deseas compartirla con quienes deseen estar en la comodidad de tu hogar. Domingo de paz y amor. Recibes un mensaje lleno de esperanzas para ti, en especial en asuntos financieros. Enciende tres velas y pide tres deseos, los Reyes te lo concederán. Tu afirmación de hoy: “Lo que pido se me concede si es por mi bien”. Números de suerte: 7, 45, 18 Palabra Sagrada: Esperanza PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Hoy domingo se manifiesta tu habilidad para hacer feliz a otros. Te gusta dar, regalar, complacer a quienes están cerca de ti. Los Tres Reyes Magos simbolizan todo eso y mucho más para quien siempre da sin esperar. Tú eres una estrella y tu luz siempre está llena de paz y mucho amor. Tu afirmación de hoy: “Tengo fe que todo está en orden Divino”. Números de suerte: 11, 30, 27 Palabra Sagrada: Paz HoróscopoWM por: Betty Benet Mercado Advertisement

Close Share options

Close View image Horóscopo del día para el 5 de enero de 2020

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.