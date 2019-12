Walter Mercado horóscopo del día para el 5 de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Tu iniciativa será valiente y en muchos casos acertada. Aquellos que estaban en contra tuya ahora te darán la razón. De ahora en adelante todo lo que venga a tu mente no será un plan solamente si no que lo llevarás a la realidad. Nada ni nadie podrá detener tu ascenso a nuevas cumbres. Números de suerte: 9, 13, 4 Palabra Sagrada: Realidad TAURO 20 de abril – 20 de mayo Matrimonio, uniones se enfatizan favorablemente. Un espíritu festivo te arropa y estarás más complaciente que de costumbre. Toma las cosas con calma que hay tiempo para todo lo que deseas hacer. Organizarte será primordial y no escatimes en aceptar la ayuda que otros te brinden. Números de suerte: 15, 5, 17 Palabra Sagrada: Calma GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Aprende de las experiencias agradables como de las desagradables. Lo que está sucediendo en tu vida en estos momentos hará que madures. Es muy importante para ti poder disfrutar de paz espiritual por lo que debes evitar rodearte de personas negativas que mutilan tu independencia. Números de suerte: 33, 14, 9 Palabra Sagrada: Evitar CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Cuídate, Cáncer y buscalo que es correcto para ti, ya sea con nuevas formas de alimentarte mejor así como llevando a cabo una rutina de ejercicios más efectiva de la que ahora tienes. En el amor, si eres positivo, gozarás de placeres y gratos momentos con ese ser tan especial. Números de suerte: 1, 8, 3 Palabra Sagrada: Gozar LEO 22 de julio – 22 de agosto Embellecer, remodelar tu ambiente, será muy positivo y estimulante para ti en estos días. Saca tiempo para compartir pasiva o activamente con tu familia. Ellos necesitan de ti y tú de ellos. La unión familiar es parte importante para tu estabilidad emocional y la de tus seres queridos. Números de suerte: 7, 12, 22 Palabra Sagrada: Familia VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Anímate,Virgo, ya que hay muchos que te quieren ver feliz. Tu determinación juega un papel muy importante hacia aquello que quieras realizar en tu vida. No te puedes desanimar cada vez que encuentres un obstáculo en tu camino. Sé ejemplo para aquellos que necesitan estímulo. Números de suerte: 11, 5, 2 Palabra Sagrada: Determinación LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Tu vida social se estimula positivamente y podrás disfrutar de muy buena compañía especialmente en los próximos días, Libra. Estarás más sincero, claro y seguro de ti mismo. No te busques problemas con personas claves o importantes en tu vida, no caigas en los extremos. Números de suerte: 12, 33, 5 Palabra Sagrada: Seguridad ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Ha llegado el momento de ver realidades. Ya no eres el mismo de antes y las circunstancias ya sean económicas como familiares son otras. Toma todo esto como una experiencia para crecer y madurar en la vida. Es tiempo de aprendizaje para que te gradúes con honores de la escuela de la vida. Números de suerte: 17, 1, 8 Palabra Sagrada: Graduar SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Tranquilo, Sagitario,El tratar de dominar a otros solo te traerá frustración y problemas que no necesitas en estos momentos. Deja que cada cual tome el camino que le corresponde. Tú solo puedes aconsejar pero no puedes forzar las cosas. Muchas veces lo espontáneo se disfruta más. Números de suerte: 5, 15, 32 Palabra Sagrada: Consejo CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Tu dulzura y tu sensibilidad serán ahora los ingredientes que darán el toque especial a tu renovada personalidad. Tu fortaleza de espíritu te impulsa hacia nuevas metas y nuevos horizontes. Gustarás de envolverte en nuevos estudios, viajar y expandir tus conocimientos. Números de suerte: 4, 3, 6 Palabra Sagrada: Expandir ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Tu espíritu festivo se exalta. Te preparas mental y espiritualmente para disfrutar al máximo de toda invitación social que te hagan. Estarás dispuesto a ceder y complacer a los demás con tal de disfrutar de la compañía tanto de tus seres queridos como de tus buenas amistades. Números de suerte: 16, 29, 41 Palabra sagrada: Complacer PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Tu energía se multiplica y todos participan contigo de tu creatividad y entusiasmo. Arderás en las llamas de la pasión. No tendrás que pedirle a tu pareja nada ya que habrá muy buena comunicación entre ustedes, por lo que todo será muy armonioso a la hora de llevar a cabo planes. Números de suerte: 8, 13, 29 Palabra Sagrada: Armonía Advertisement

