ARIES

19 de marzo – 19 de abril

Se enfatiza en ti ese algo que te hace ser tan atractivo hacia los demás. Tus expresiones ahora te delatan. Vuelca todo tu entusiasmo e interés en lo que estés realizando pero no trates de abarcar más de lo que puedes. Toma las cosas con calma, que lo que es tuyo nadie te lo quita.

Números de suerte: 13, 9, 21

Palabra Sagrada: Atracción

TAURO

19 de abril – 19 de mayo

Proyéctate hacia otros horizontes. Acaba de una vez y por todas con la fantasía en el amor y plántate en la realidad del momento actual. No permitas que sigan jugando con tus sentimientos. Ponle la ficha del tranque a esa persona que no se decide. Que se quede a tu lado quien realmente te conviene.

Números de suerte: 11, 22, 3

Palabra Sagrada: Proyectar

GÉMINIS

20 de mayo – 19 de junio

No cierres las puertas y ponte en contacto con lo que podría ser tu felicidad. No des cabida en tu vida al miedo o la inseguridad e intenta algo nuevo. Esfuérzate en terminar o mejorar lo que hasta hoy no has podido completar. Del extranjero te llegarán noticias de alguien especial en tu vida.

Números de suerte: 10, 31, 9

Palabra Sagrada: Completar

CÁNCER

20 de junio – 21 de julio

Estarás más claro, intuitivo y perceptivo. En asuntos de amor ten mucho cuidado. Diviértete pero sin entregar tu sensible corazón en lo que por el momento promete ser una simple amistad. Cultívate espiritualmente y lleva a cabo diariamente afirmaciones positivas para que fortalezcas tu fe.

Números de suerte: 12, 6, 40

Palabra Sagrada: Fortalecer

LEO

22 de julio – 21 de agosto

Aunque la situación en la calle está difícil, lo económico se encuentra bien aspectado para ti. Le sacarás buen provecho a todo lo que esté relacionado con compra o ventas así como aquello en lo que manifiestes tu creatividad. Ideas y nuevos proyectos brotan de tu mente para que los hagas realidad.

Números de suerte: 2, 36, 19

Palabra Sagrada: Provecho

VIRGO

22 de agosto – 21 de septiembre

Los que te ofendieron con comentarios negativos, se acercarán a ti en busca de perdón. Es tiempo de perdonar y borrar lo negativo de la mente y el corazón. Acepta con agrado todo lo que llegue a ti ya que de alguna manera, aunque no lo creas, te abrirá las puertas a nuevos comienzos.

Números de suerte: 8, 41, 32

Palabra Sagrada: Borrar

LIBRA

22 de septiembre – 21 de octubre

Diversifica tus intereses y te divertirás más pero evitando ser el blanco de chismes y habladurías. No fomentes aquello que tanto has criticado. Recarga tus baterías emocionales por medio del descanso mental o la meditación. Atrévete a hacer algo por ti y no permitas que nadie interfiera en tus decisiones.

Números de suerte: 10, 45, 5

Palabra Sagrada: Decidir

ESCORPIO

22 de octubre – 20 de noviembre

Las nubes negras que puedan aparecer durante el día de hoy desaparecerán tan pronto como aparezcan, ya que no habrá nada que pueda perturbar tu paz y seguridad emocional. Poseerás la fuerza y la determinación de poder enfrentar los problemas. Tu solo lograrás resolverlos.

Números de suerte: 3, 10, 15

Palabra Sagrada: Resolver

SAGITARIO

21 de noviembre – 20 de diciembre

Es tiempo de que te envuelvas en nuevos proyectos. No sigas viviendo en el pasado ni alimentes más pensamientos derrotistas. Pasa de una vez la página de ese capítulo de tu vida y continúa abriéndote paso hacia el futuro. Todo lo que implique cambio o renovación se encuentra bien aspectado.

Números de suerte: 22, 35, 4

Palabra Sagrada: Proyecto

CAPRICORNIO

21 de diciembre – 19 de enero

Tienes que tomar las cosas con calma y pensar que tu salud viene primero que nada. Se te perdona que seas egoísta ya que el mucho trabajo y las tensiones creadas en el mismo podrían llevarte al desgaste físico y mental de tus energías. Es mandatario que separes tiempo para ti, para descansar.

Números de suerte: 44, 3, 29

Palabra Sagrada: Calma

ACUARIO

20 de enero – 18 de febrero

Préstale mayor atención a tu hogar y a lo que se relacione con el mismo. Da una mano amiga a aquellas personas jóvenes que estén necesitadas de orientación, de alguien que les escuche, ya que esto será parte de tus responsabilidades. Únete a tu familia y más que nunca en tiempos de conflicto.

Números de suerte: 20, 17, 31

Palabra Sagrada: Familia

PISCIS

19 de febrero – 18 de marzo

Pon de tu parte para que tengas la paz, la comunicación y la comprensión en tus relaciones sentimentales. Préstale mucha atención a tu vida sentimental. No pierdas tu tiempo en lo que no prospera, ni en ninguna relación que no te ofrezca estabilidad. Tu fuerza de voluntad te lleva a alcanzar lo que deseas.

Números de suerte: 40, 17, 6

Palabra Sagrada: Alcanzar

HoróscopoWM por: Betty Benet Mercado