Walter Mercado horóscopo del día para el 31 de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Despedida de año 2019 ARIES 20 de marzo – 19 de abril Haz espacio y saca tiempo para celebrar y compartir con los que amas. Limpia tu alma y tu mente de sentimientos, culpas y rencores. Busca lo positivo y hermoso en cada ser, aprende a dar elogios. Saca de tu vida la depresión, la desilusión, las expectativas y la negatividad. Números de suerte: 7, 3, 12

Palabra Sagrada: Buscar TAURO 20 de abril – 20 de mayo Haz espacio en tu corazón para recibir el 2020 y con él un nuevo amor o fortalecer tu relación actual. El amor será tu nueva arma para conseguir todo lo que deseas. Tu hogar será escenario de fiesta y diversión. Vive agradecido de todo lo que la vida te ha dado. Piensa positivo y vencerás. Números de suerte: 44, 53, 17

Palabra Sagrada: Fortalecer GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio En este último día del 2019, limpia tu espacio de la basura física y emocional. Repara lo que esté roto, embellece tu hogar con tu calor humano y tu presencia. Sal de la timidez aparente, revolotea socialmente y diviértete más. Lo que no sirve un propósito en tu vida, sácalo. Números de suerte: 35, 14, 8

Palabra Sagrada: Espacio CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Se impone cortar las cadenas que vienes arrastrando. Tú posees toda la riqueza del mundo en tu corazón. Prepara tus maletas para viajar, expandir tus horizontes, conocer gente diferente y también para estudiar y prepararte mejor. Sal de la rutina y deja que otros trabajen para ti. Números de suerte: 51, 6, 33

Palabra Sagrada: Expansión LEO 22 de julio – 22 de agosto En este último día del año, proponte experimentar con todo lo que sea divertido. En lo diferente estará tu fortuna. Goza y diviértete pero no caigas en los extremos, que puedan afectar tu salud. Recuerda que mente positiva, cuerpo sano. Únete a aquellos que te quieren y respetan. Números de suerte: 31, 52, 10

Palabra Sagrada: Diversión VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Se abren nuevas puertas para ti. Los amigos serán pocos pero pintan tu vida de colores brillantes. Ponle punto final a tu mala suerte, a tu escasez financiera y el desorden en tu vida. Este nuevo año te regalará salud física, mental y emocional. Prepárate para lucir de lo mejor esta noche. Números de suerte: 41, 32, 5

Palabra Sagrada: Final LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Lo que aprendiste en el pasado no te dejará abrir las puertas a aquellos que quieran engañarte, ni abusar de tu confianza. Dile sí a lo que presientas que te conviene. Despide con alegría el 2019 y recibe con júbilo el año que comienza. Sé recipiente de todo lo positivo. Números de suerte: 25, 30, 7

Palabra Sagrada: Recibir ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Esta noche escribe en un papel todo lo malo y negativo que te pasó y quémalo en un lugar seguro. Viste tus mejores galas para recibir la renovada y nueva vida junto a tu familia. Es tiempo de recoger los frutos que sembraste con tu buena labor, tus sacrificios y tus talentos. Números de suerte: 38, 11, 2

Palabra Sagrada: Recoger SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Libérate de todo lo que te atrasa o molesta. Es día de hacer limpieza de todo lo que no te deja progresar o ser feliz. Saca de tu vida la fantasía, lo ilusorio, la indecisión en el amor y la inestabilidad. Haz espacio para el amor serio, responsable, comprometido y selectivo. Recibe el 2020 con mucho amor. Números de suerte: 26, 7, 1

Palabra Sagrada: Amor CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Limpia tu espacio de las energías negativas que pudieron surgir en tu hogar, con tu familia o con tus amistades y enciende incienso, eleva tu espíritu. Sal del orgullo que a veces te impide expresar tus sentimientos y pedir ayuda. La suerte te llega a través de tus amigos y contactos. Números de suerte: 19, 46, 1

Palabra Sagrada: Familia ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Prepárate desde temprano a recibir el 2020. Compra lo que sea necesario para armonizar y decorar el ambiente como flores y velas. No lo dejes para última hora. Haz espacio en tu corazón para sanar viejas heridas, hacer decisiones valientes, comunicarte mejor y expandir tus horizontes. Números de suerte: 24, 51, 42

Palabra Sagrada: Extender PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Recibe el 2020 con mucho positivismo. Elimina todo egoísmo, manipulación y exageración que te aleje de lo que más quieres. Tu limpieza comienza de adentro para afuera. Llena tu espacio con romance, inspiración, comprensión, compasión y ternura. Sal de todo lo que te invalida. Números de suerte: 41, 23, 4

Palabra Sagrada: Eliminar Advertisement

Close Share options

Close View image Walter Mercado horóscopo del día para el 31 de diciembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.