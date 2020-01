Horóscopo del día para el 3 de enero de 2020: Marte entra en Sagitario Marte entra en Sagitario. Descubre lo que te deparan los astros para hoy y tus números de la suerte con tu horóscopo del día por Walter Mercado. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Marte entra en Sagitario ARIES 19 de marzo – 19 de abril Ahora tienes luz verde para hacer realidad tus metas. Marte, tu regente, te dice que es hora ya de expresar tus ideas, exponer tus planes y exigir que te den una oportunidad para probar quién eres y lo que puedes lograr. Hay buenas posibilidades para comenzar un negocio, especialmente en el extranjero. Números de suerte: 7, 10 ,25 Palabra Sagrada: Expresar TAURO 19 de abril – 19 de mayo Marte te lleva a decir verdades y llevar luz a lo que antes no podías comprender. Lo secreto sale a la luz. No culpes a otros de tus errores, acéptelos y aprende de ellos. Aquello por lo cual te responsabilices, tendrá éxito. Cuando algo no salga como esperas, continúa en pie de lucha. Números de suerte: 8, 16, 31 Palabra Sagrada: Aprender GÉMINIS 20 de mayo – 19 de junio No discutas y aprovecha la energía de Marte en tu casa de las uniones paralimar asperezas, aclarar malos entendidos y crear armonía en tus relaciones personales. Cuando uno se lo propone es capaz de crear una energía positiva que vence todo lo negativo. Es hora de hacer la paz y sembrar amor. Números de suerte: 28, 52. 19 Palabra Sagrada: Crear CÁNCER 20 de junio – 21 de julio Marte, en tu casa de la salud, te llena de nueva energía para una pronta recuperación de cualquier mal que te pueda estar aquejando. Excelente periodo para comenzar un régimen de alimentación sana, natural y hacer ejercicios. Es importante que cuides de tu cuerpo como el templo sagrado en que habitas. Números de suerte: 45, 2, 16 Palabra Sagrada: Energía LEO 22 de julio – 21 de agosto La energía poderosa de Marte se derrama sobre tu casa de la alegría y la diversión. Volverá a nacer el niño que vive en ti y disfrutarás de los juegos y actividades como nunca antes. Expresar lo que sientes a través de alguna actividad creativa o divertida te hará mucho bien. Invita, organiza, comparte con familia y amistades. Números de suerte: 7, 24, 25 Palabra Sagrada: Alegría VIRGO 22 de agosto – 21 de septiembre Martevisita tu cuarta casa, la del hogar y la familia. Es posible que te veas envuelto en argumentos en los cuales tendrás que expresar tus sentimientos con mucha creatividad. Es momento de sacar lo que tienes guardado en tu corazón, pero de una manera pacífica, nada de dramas o exageraciones Números de suerte: 22, 9, 18 Palabra Sagrada: Paz LIBRA 22 de septiembre – 21 de octubre En estos días has estado algo distraído y soñador pero ahora Marte, con su poderosa energía, te despierta y te lleva a hacer contacto con la realidad. Tendrás el don de expresar tu sentir de una manera clara y directa. No te dará vergüenza, ni pena, decir lo que sientes así que cuida cómo y a quién se lo dices. Números de suerte: 8, 41, 51 Palabra Sagrada: Cuidado ESCORPIO 22 de octubre – 20 de noviembre El cambio será inevitable ahora que Marte entra en tu casa del dinero. Recupera terreno perdido y ponte al día en aquello que no habías podido hacer debido a tus innumerables interrupciones o retrasos por resolver problemas ajenos. Espera cambios sorpresivos y positivos en tus finanzas. Números de suerte: 14, 5, 23 Palabra Sagrada: Cambio SAGITARIO 21 de noviembre – 20 de diciembre El poderoso y fuerte planeta Marte entra hoy entu signo exaltando tus poderosos encantos personales. Las relaciones con tu pareja se intensifican especialmente a nivel pasional. Estarás dispuesto a escuchar y a compartir con la misma sus fantasías. Es momento de disfrutar del placer que nos brinda la vida. Números de suerte: 6, 18, 3 Palabra Sagrada: Disfrutar CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Tienes a Marte en tu casa doce, la casa que representa lo espiritual, lo místico. Expresarás tu sentir pero de una manera directa, franca, sin matices de ofensa. Hay probabilidades que surja una nueva relación. Es importante que ésta comience sobre una base sólida para que pueda florecer hacia algo perdurable y hermoso. Números de suerte: 20, 45, 7 Palabra Sagrada: Expresar ACUARIO 20 de enero – 18 de febrero Marte te impulsa a encontrar salidas y soluciones a muchos de tus problemas. Tu intuición es buena y te dirige hacia el camino correcto. Ahora poseerás el coraje y la fuerza para realizar tus sueños. El amor está en el ambiente, ya sea para unirte más a tu pareja o para atraer a alguien nuevo a tu vida. Números de suerte: 11, 5, 19 Palabra Sagrada: Encontrar PISCIS 19 de febrero – 18 de marzo Marte te lleva a poner en práctica aquello que aconsejas. No te diluyas, no abandones a aquellos que desinteresadamente te han ofrecido su amistad. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti; con amor, respeto y consideración. La persona que te ame, te aceptará tal y como eres, adorable! Números de suerte: 4, 16, 38 Palabra Sagrada: Respeto HoróscopoWM por: Betty Benet Mercado

